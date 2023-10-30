طلائع الشرقية يقفون دقيقة حداد على أرواح شهداء أشقائنا الفلسطينين

أناب الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية؛ الدكتور أحمد حماد مدير عام الشباب والدكتور أحمد البسطويسى مدير إدارة تنمية النشء، للمشاركة فى فعاليات اللقاء السادس الذى تنظمه جمعية عين البيئة بالشرقية، ضمن المبادرة العربية للتعريف بسوق وشهادات الكربون بالتعاون مع محافظة الشرقية.

بدأ اللقاء بالسلام الجمهورى ووقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء أشقائنا الفلسطينين أبناء غزة ورفع علم مصر وفلسطين، تضامنا معهم، ولبث روح الوطنية للاطفال الحضور.

وكانت المهندسة سامية عسل المنسق العام لجمعية عين البيئة بالشرقية، قد وجهت الدعوة للدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة، لمشاركة أعضاء نادى المناخ والبيئة والمنفذ بمركز شباب الملسمية، حرصا على استفادة الطلائع الأعضاء من فعاليات اللقاء والتعرف على كل ما هو جديد فى هذا المجال البيئى .

يذكر أن نادى المناخ والبيئة إحدى الشعب المستحدثة لوزارة الشباب والرياضة بالإدارة المركزية لتنمية النشء بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالشرقية بإشراف إدارة تنمية النشء، بهدف تثقيف الطلائع بكل ماهو جديد وحديث فى مجال الحفاظ على البيئة، وضمن استراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠ وكيفية إعادة تدوير المخلفات والاستفادة منها.

ويتم ذلك برعاية الاستاذ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والاستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، بتوجيهات الاستاذة جيهان حنفى وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء والدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالشرقية وباشراف الدكتور ايمن عبد المقصود وكيل المديرية للشباب والدكتور احمد البسطويسى مدير إدارة تنمية النشء .

وقدم الطلائع أعضاء نادى المناخ والبيئة والمنفذ بمركز شباب الملسمية، أوبريت تمثيلي عن أضرار الانبعاثات الكربونية وحرق المخلفات وقش الأرز وكيفية الاستفادة من المخلفات بصورة إيجابية، تعود بالنفع على المنزل والمحيط الخارجي للفرد والمجتمع، ويقوم بتدريب أعضاء النادى المهندس صبحى محمود وإشراف الهام الشاعر إدارة تنمية النشء.