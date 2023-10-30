الكيف في خطر.. من رفع الضريبة إلى زيادة الأسعار

يومًا بعد يومٍ نُطالع ارتفاعات جديدة لأسعار السجائر في مصر، ولعل الفترة الماضية كانت نقطة تحول في أسعار السجائر التي تباع للجمهور، حيث شهدت ارتفاعات متتالية بشكل ملحوظٍ وهو ما يضع مزاج المصريين في خطر، فكل بيت مصري لا يخلو من مدخنٍ، وهو الأمر الذي يتطلب ميزانية خاصة بعيدًا عن مصروفات البيت.

الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان

وكشف الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان، هاني أمان في تصريحات صحفية سابقة، أنه التجار مع بداية السنة المالية الجديدة في أول يوليو على تخزين السجائر ترقبوا زيادة الأسعار أو فرض ضرائب جديدة، ما دفع التجار هذا العام لتخزين البضائع أكثر من الطبيعي رغبة في الاستفادة من ارتفاع الأسعار وتحقيق أرباح أكبر، وعلى جانب آخر أرجع إمبابي زيادة الأسعار غير الرسمية مؤخرا في الأسواق إلى جشع بعض التجار.

الموازنة العامة للدولة

وفي سياق ذلك وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، ويرفع مشروع القانون الذي ناقشته لجنة الخطة والموازنة وأدرجه المجلس على جدول الأعمال، الضريبة على التبغ خمسين قرشًا، حيث أنه يوفر 8 مليارات جنيه للموازنة العامة للدولة، وفقًا لرئيس لجنة الخطة والموازنة، فخري الفقي.

زيادة الضرائب على السجائر

وأكد الفقي أن آخر تعديل للضريبة على منتجات التبع كان في عام 2022، مشيرًا إلى أن أن التعديل راعى فتح الشرائح لضمان قدرة الشركات على التسعير السليم بما يسمح بضبط السوق، وكذلك الحفاظ على الحد الأدنى لربحية الشركات، وضمان أفضل الممارسات التي تطالب بها منظمة الصحة العالمية، وأن زيادة الضرائب على السجائر تضمن التبع المسخن والتبغ السائل، وأن مشروع القانون جاء لسد فجوة الإنتاج التي تسببت في أسعار منتجات التبع في السوق.