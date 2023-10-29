مصرع شخص فى حادث انقلاب سياره 2 كابينه بطريق شرم دهب

لقي شخص مصرعه، اليوم الأحد إثر حادث انقلاب سيارة 2 كابينة بطريق شرم دهب بعد خريزه بحوالى 10 ك اتجاه دهب بمحافظة جنوب سيناء.

تلقى مدير أمن جنوب سيناء اللواء محمد كامل العنانى، بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد بمصرع شخص اثرحادث انقلاب سيارة 2 كابينة بطريق شرم دهب بعد خريزه بحوالى 10 ك اتجاة دهب بمحافظة جنوب سيناء.وتم الدفع ب1 سيارة إسعاف

أسفر الحادث عن مصرع شخص وهو

- عبد الله سليمان جمعه 38 سنه / دهب

وتم نقل المتوفى إلى مشرحة دهب العام، وتم تحرير محضر وإخطار النيابة بالواقعة.