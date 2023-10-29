الإثنين 30 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

مصرع شخص فى حادث انقلاب سياره 2 كابينه بطريق شرم دهب

صورة أرشيفية إسعاف
صورة أرشيفية إسعاف

لقي شخص مصرعه،  اليوم الأحد إثر حادث انقلاب سيارة 2 كابينة بطريق شرم دهب بعد خريزه بحوالى 10 ك اتجاه دهب بمحافظة جنوب سيناء.

تلقى  مدير أمن جنوب سيناء اللواء محمد كامل العنانى، بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد بمصرع شخص اثرحادث انقلاب سيارة 2 كابينة بطريق شرم دهب بعد خريزه بحوالى 10 ك اتجاة دهب  بمحافظة جنوب سيناء.وتم الدفع ب1 سيارة إسعاف 

أسفر الحادث عن مصرع شخص وهو

- عبد الله  سليمان جمعه 38 سنه / دهب

وتم نقل المتوفى إلى مشرحة دهب العام، وتم تحرير محضر وإخطار النيابة بالواقعة.

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