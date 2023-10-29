إصابة جديدة تضرب صفوف الاتحاد قبل لقاء الكأس

تعرض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لضربة جديده بسبب إصابة لاعب جديد من صفوف الفريق، لينضم لقائمة المصابين في صفوف العميد.

إصابة جديده تضرب صفوف الاتحاد

تعرض اللاعب مهند الشنقيطي لاعب فريق الاتحاد لإصابة خلال التدريبات، وتم نقله إلى أحد المراكز الطبية للاطمئنان على صحته، وفقًا لما اعلن عنه النادي اليوم الأحد عبر بيان رسمي من خلال حسابة الرسمي.

مهند الشنقيطي هو ثاني الغيابات عن تدريبات نادي الاتحاد اليوم بعد البرازيلي إيجور كورنادو، الذي لم يشارك في التدريبات بعد تعرض لوعكة صحية.

ينضم مهند الشنقيطي وإيجور كورنادو لقائمة المصابين والمحتمل غيابهم عن مواجهة الفيحاء المقبلة في دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين.

يعاني الاتحاد من إصابة كل من أحمد شراحيلي وأحمد حجازي، بينما عاد البرازيلي فابينيو للتدريبات اليوم مع عمر هوساوي وعوض الناشري، واكتفى الثلاثي بمتابعة البرامج العلاجية في العيادة الطبية.