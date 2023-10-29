الأحد 29 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

منافذ لبيع السلع الغذائية بالمنيا ضمن "مبادرة خفض الأسعار"

منافذ بيع السلع الغذائية
منافذ بيع السلع الغذائية

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا ، جهودها في إقامة شوادر ومعارض وطرح كميات مضاعفة ، من السلع الغذائية بأسعار مخفضة ، فضلاً عن التفتيش المستمر على كافة الأسواق والمنافذ الثابتة والمتحركة والمحال التجارية .

للتأكد من تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والإستراتيجية والإلتزام بالأسعار المعتمدة ، والتصدي لأى محاولات احتكارية للسلع أو التلاعب بأسعارها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، من جانبها، نفذت الوحدات المحلية بمركزي ( المنيا - بني مزار)، حملات تفتيشية على منافذ بيع المواد الغذائية والأسواق والمخابز البلدية ، بالتنسيق مع إدارة التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، وذلك لمتابعة توافر السلع والمواد الغذائية ، وضبط الأسعار والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري، شملت الحملات قرى، ( دماريس وإدمو والأحياء الرئيسية بمركز المنيا، وقرى صندفا وشلقام ببنى مزار)، وتحرير 28 محضرا تموينيا بمدينة بنى مزار، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية ، للتأكيد على تطبيق قرارات مجلس الوزراء ، بتخفيض أسعار السلع الغذائية الأساسية المعلن عنها ، والتأكد من جودة ووزن وصلاحية المنتجات ، لتكون في متناول الجميع.

وفى مركز ومدينة العدوة شمال المنيا ، أعلنت الوحدة المحلية أنه جارى فتح منافذ لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة  ، وطرح شنط مواد غذائية بأسعار مخفضة ، إلى جانب  المرور على 3 منافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة ، داخل دائرة المركز وقرية بنى عامر ، وذلك بالتنسيق مع إدارة التموين ، لمتابعة تنفيذ مبادرة تخفيض الأسعار ، حيث أسفرت الحملات عن تحرير3 محاضر ، (عدم اعلان عن التسعيرة- شهادة صحية - عدم ممارسة نشاط) ، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفى ذات السياق، تابعت الوحدات المحلية لمركزي (مغاغة- مطاي) شمال المنيا ، تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية ، والتأكد من توافرها بالكميات والأسعار المناسبة في الأسواق،  والمنافذ الثابتة والمتحركة إلى جانب التفتيش علي بعض المحال التجارية ، ومنافذ بيع السلع الغذائية للتأكد من الإلتزام بالأسعار المخفضة ، طبقا لمبادرة تخفيض الأسعار، والتأكد من وضع لافتات الأسعار المخفضة علي السلع المعروضة.

الجريدة الورقية