منافذ لبيع السلع الغذائية بالمنيا ضمن "مبادرة خفض الأسعار"

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا ، جهودها في إقامة شوادر ومعارض وطرح كميات مضاعفة ، من السلع الغذائية بأسعار مخفضة ، فضلاً عن التفتيش المستمر على كافة الأسواق والمنافذ الثابتة والمتحركة والمحال التجارية .

للتأكد من تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والإستراتيجية والإلتزام بالأسعار المعتمدة ، والتصدي لأى محاولات احتكارية للسلع أو التلاعب بأسعارها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، من جانبها، نفذت الوحدات المحلية بمركزي ( المنيا - بني مزار)، حملات تفتيشية على منافذ بيع المواد الغذائية والأسواق والمخابز البلدية ، بالتنسيق مع إدارة التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، وذلك لمتابعة توافر السلع والمواد الغذائية ، وضبط الأسعار والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري، شملت الحملات قرى، ( دماريس وإدمو والأحياء الرئيسية بمركز المنيا، وقرى صندفا وشلقام ببنى مزار)، وتحرير 28 محضرا تموينيا بمدينة بنى مزار، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية ، للتأكيد على تطبيق قرارات مجلس الوزراء ، بتخفيض أسعار السلع الغذائية الأساسية المعلن عنها ، والتأكد من جودة ووزن وصلاحية المنتجات ، لتكون في متناول الجميع.

وفى مركز ومدينة العدوة شمال المنيا ، أعلنت الوحدة المحلية أنه جارى فتح منافذ لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة ، وطرح شنط مواد غذائية بأسعار مخفضة ، إلى جانب المرور على 3 منافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة ، داخل دائرة المركز وقرية بنى عامر ، وذلك بالتنسيق مع إدارة التموين ، لمتابعة تنفيذ مبادرة تخفيض الأسعار ، حيث أسفرت الحملات عن تحرير3 محاضر ، (عدم اعلان عن التسعيرة- شهادة صحية - عدم ممارسة نشاط) ، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفى ذات السياق، تابعت الوحدات المحلية لمركزي (مغاغة- مطاي) شمال المنيا ، تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية ، والتأكد من توافرها بالكميات والأسعار المناسبة في الأسواق، والمنافذ الثابتة والمتحركة إلى جانب التفتيش علي بعض المحال التجارية ، ومنافذ بيع السلع الغذائية للتأكد من الإلتزام بالأسعار المخفضة ، طبقا لمبادرة تخفيض الأسعار، والتأكد من وضع لافتات الأسعار المخفضة علي السلع المعروضة.