المصيلحي: التجار والصناع يوفرون السلع الأساسية من دون هامش ربح ضمن "تخفيض الأسعار"

وجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية مديري المديريات، بتسيير حملات يومية على المخابز للتأكد من جودة الخبز المدعم، وطالب بضرورة تكوين مجموعات بكل مديرية تكون مهمتها الأساسية التأكد من إنتاج الخبز المدعم بجودة عالية، مشيرًا إلى أن الاهتمام بجودة رغيف الخبز المدعم يقلل نسب الفاقد والهادر.

وخلال اجتماعه بمديري المديريات أكد الدكتور علي المصيلحي- وزير التموين والتجارة الداخلية أن الدولة تدعم رغيف الخبز بـ90 مليار جنيه سنويًا، وهو رقم يتم إدارته والحفاظ عليه ليوجه للمواطن في شكل رغيف خبز ذات جودة عالية، وشدد "المصيلحي" على مديري المديريات بضرورة توجيه إنذار أول وثان وثالث للمخابز التي لا تلتزم بإنتاج رغيف خبز مدعم يليها سحب الترخيص حال عدم الالتزام بالإنذارات السابقة.

كما أكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن نظام صرف السلع التموينية لبدالي التموين وفروع مشروع جميعتي سيكون الصرف بالصنف والذي طُبق في عدد من المحافظات وجاري تطبيقه في باقي المحافظات الأخرى تباعًا، مشيرا إلى أن النظام الجديد يسهم في حوكمة صرف السلع التموينية للمواطنين على بطاقة الدعم ومعرفة الأرصدة بالمخازن، مؤكداً أن نظام صرف الاستعاضات للمنافذ سوف يكون إلكترونيًا.

أما فيما يخص متابعة الموقف التنفيذي لمبادرة تخفيض الأسعار فقد وجه الدكتور علي المصيلحي مديري المديريات بالمرور الدائم على المنافذ المشتركة بالمبادرة للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة السلع المعروضة ونسب التخفيضات، وأثنى على الاتحاد العام للغرف التجارية وأعضائه واتحاد الصناعات المصرية أيضًا وذلك للالتزام بما تم الاتفاق عليه وعرض السلع في المبادرة بسعر الإنتاج من دون هامش ربح، وذلك في المجموعة السلعية السبعة، والتي تشمل الفول والعدس –والأرز والسكر والزيت والمكرونة والألبان والجبن وفقاً لأصناف محددة تقوم بإنتاجها وتوريدها شركات القطاع الخاص، وعرضها في السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية ومختلف المنافذ وفي باقي قنواتها التوزيعية المختلفة بالمحافظات تباعًا.