غزة| كيف قدمت مصر أول فيلم عن القضية الفلسطينية

لم تكن السينما بمنأى عن وضع جوانب القضية الفلسطينية بجميع مشاعرها أمام روّادها، وعلى وجه التحديد في مصر، حيث قدمت أول فيلم تحدث عن القضية الفلسطينية بجوانب عدة.

فلسطين في عيون السينما المصرية:

كان التوثيق السينمائي الأول للقضية الفلسطينية في مصر من خلال “فتاة من فلسطين” عام 1948، من بطولة وإخراج محمود ذو الفقار، وقامت بدور الفتاة الفنانة السورية سعاد محمد، وكان الفيلم انتاجا وتمثيلًا وإصدارًا محفوفًا بالمخاطر، ليس بسبب مضمونه فحسب، بل بسبب انتشار أفلام أثرياء الحرب الردئية آنذاك.

جاءت الاحداث في “فتاة من فلسطين”، حول ضابط طيار مصري يستبسل في الدفاع عن الأرض الفلسطينية ضد العدو الصهيوني، وفي غارة جوية تسقط طائرته في قرية فلسطينية وتعثر عليه “سلمى” الفلسطينية التي تستضيفه في منزلها لتمريضه، الأمر الذي عكس التعاون الإنساني بين الشعبين.

ثم يتعرض الفيلم لقصص الفدائيين الفلسطينيين اللذين يفضلون الموت على الاحتلال الصهيونى ثم نعرف أن منزل سلمى ما هو إلا مركزًا لسلاح الفدائيين، يعجب الطيار المصري بالفتاة سلمى وشجاعتها حتى يتبادلان الحب ويتزوجان في عرس فلسطيني يغزله الفدائيين بالشكل الشعبي الفلسطيني ويعود الطيار المصري لاستكمال رسالته في الدفاع عن فلسطين.

فيلم فتاة من فلسطين من بطولة “محمود ذو الفقار، سعاد محمد، حسن فايق، زينب صدقي، صلاح نظمي، سعيد خليل، وفاء عادل، قدرية محمود”، وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.