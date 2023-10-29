إصابة تريزيجيه قبل مواجهة طرابزون أمام فاتح كاراجومروك بالدوري التركي

أعلن الفريق الاول لكرة القدم بنادي طرابزون سبور التركي إصابة النجم الدولي المصري محمود حسن تريزيجية، قبل مواجهة فريقه وبعدما أعلن الفريق التشكيل الأساسي لمباراة فاتح كاراجومروك ضمن مواجهات الجولة الحادي عشر من منافسات الموسم الحالي من الدوري التركي 2023 – 2024.

إصابة تريزيجية قبل مواجهة طرابزون أمام فاتح كاراجومروك

أصيب تريزيجية قبل مواجهة فاتح كاراجومروك بالدوري التركي وأعلن النادي عودته قبل اللقاء بـ 24 ساعة تقريبًا ليؤكد النادي قبل مباراة طرابزون سبور أمام فاتح أنه خرج بسبب الإصابة التي تعرض لها أثناء عمليات الإحماء قبل انطلاق المباراة، ليقرر المدير الفني سحبه من قائمة الفريق رسميًا.

وأعلن عبدالله أفجي دخول اللاعب فونتاس بدلًا منه، نظرًا لشعور تريزيجية بآلام في معصمه أثناء التسخين.

يحتل طرابزون سبور المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 15 نقطة، قبل مواجهة فاتح كاراجومروك بالدوري التركي.