الأحد 29 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

محمد ممدوح خارج الماراثون الرمضاني 2024.. اعرف السبب

محمد ممدوح
محمد ممدوح

اعتذرالنجم محمد ممدوح عن بطولة مسلسل "إجازة وضع " مع النجمة ريهام عبد الغفور، وكان من المفترض عرض المسلسل في الماراثون الرمضاني المقبل لعام 2024،وفي الوقت الحالي تواصل الشركة  المنتجة  في الفترة المقبلة ترشيح بطل آخر للمشاركة في المسلسل.

محمد ممدوح - ويكيبيديا

ويذكرأن النجم  محمد ممدوح يعرض له حاليًا فيلم وش في وش، من تأليف وإخراج خالد الحلفاوي، ويشاركه البطولة كل من أمينة خليل، بيومي فؤاد، أنوشكا، أحمد خالد صالح، كما ينتظر عرض فيلم شقو، الذي انتهى من تصويره منذ فترة، وهو من إخراج كريم السبكي، ويشارك في بطولته عمرو يوسف، دينا الشربيني، أمينة خليل.

محمد ممدوح فى «الرشيد» مع ريهام من إخراج شقيقته | بوابة أخبار اليوم الإلكترونية

وقدمت ريهام مؤخرًا العديد من الأعمال الناجحة، منها مسلسل الغرفة 207، الذي جمعها مع محمد فراج، ومسلسل الأصلي تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، وأزمة منتصف العمر، من تأليف أحمد عادل وإخراج كريم العدل، وشاركها البطولة كريم فهمي، كما ظهرت كضيف شرف في الجزء الرابع من مسلسل اللعبة، بطولة شيكو وهشام ماجد.

وكان قد اجتمع الثنائي النجم محمد ممدوح والنجمة وريهام عبد الغفور في رمضان 2023، من خلال مسلسل رشيد، إخراج مي ممدوح، وحقق العمل نسبة مشاهدة كبيرة وقت عرضه، وشارك فيه كل من خالد كمال، نهله سلامة، أشرف عبدالغفور وآخرين.

محمد ممدوح وريهام عبد الغفور يبدآن تصوير مسلسل "رشيد".. صور - اليوم السابع

وعلى مستوى السينما، تنتظر ريهام عرض فيلم ليلة العيد، الذي انتهت من تصويره منذ فترة، ولكن إلى الآن لم يحدد المنتج أحمد السبكي موعد نهائي لطرحه، والعمل من بطولة يسرا، سميحة أيوب، عبير صبري، وعدد آخر من النجوم، ويتناول فكرة قهر المرأة، ومن تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز.

مواد متعلقة

ليلى علوي بـ 3 شخصيات على شاشات السينما قريبًا

زينة "بواب" في الماراثون الرمضاني لعام 2024

قبل عرضه.. التفاصيل الكاملة لـ من قتل نادية؟

يحارب الأنيميا ويقي من الزهايمر .. 8 فوائد للبلح

بعد وفاته غرقًا في منزله.. من هو ماثيو بيري ؟

غادة عبدالرازق تريند.. والسر زواج طليقها من جميلة

التفاصيل الحقيقية لـ مسرحية محمد سعد "على بابا"

"أنا وابن خالتي" على شاشات السينما 13 ديسمبر
الجريدة الورقية