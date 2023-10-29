محمد ممدوح خارج الماراثون الرمضاني 2024.. اعرف السبب

اعتذرالنجم محمد ممدوح عن بطولة مسلسل "إجازة وضع " مع النجمة ريهام عبد الغفور، وكان من المفترض عرض المسلسل في الماراثون الرمضاني المقبل لعام 2024،وفي الوقت الحالي تواصل الشركة المنتجة في الفترة المقبلة ترشيح بطل آخر للمشاركة في المسلسل.

ويذكرأن النجم محمد ممدوح يعرض له حاليًا فيلم وش في وش، من تأليف وإخراج خالد الحلفاوي، ويشاركه البطولة كل من أمينة خليل، بيومي فؤاد، أنوشكا، أحمد خالد صالح، كما ينتظر عرض فيلم شقو، الذي انتهى من تصويره منذ فترة، وهو من إخراج كريم السبكي، ويشارك في بطولته عمرو يوسف، دينا الشربيني، أمينة خليل.

وقدمت ريهام مؤخرًا العديد من الأعمال الناجحة، منها مسلسل الغرفة 207، الذي جمعها مع محمد فراج، ومسلسل الأصلي تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، وأزمة منتصف العمر، من تأليف أحمد عادل وإخراج كريم العدل، وشاركها البطولة كريم فهمي، كما ظهرت كضيف شرف في الجزء الرابع من مسلسل اللعبة، بطولة شيكو وهشام ماجد.

وكان قد اجتمع الثنائي النجم محمد ممدوح والنجمة وريهام عبد الغفور في رمضان 2023، من خلال مسلسل رشيد، إخراج مي ممدوح، وحقق العمل نسبة مشاهدة كبيرة وقت عرضه، وشارك فيه كل من خالد كمال، نهله سلامة، أشرف عبدالغفور وآخرين.

وعلى مستوى السينما، تنتظر ريهام عرض فيلم ليلة العيد، الذي انتهت من تصويره منذ فترة، ولكن إلى الآن لم يحدد المنتج أحمد السبكي موعد نهائي لطرحه، والعمل من بطولة يسرا، سميحة أيوب، عبير صبري، وعدد آخر من النجوم، ويتناول فكرة قهر المرأة، ومن تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز.