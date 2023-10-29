وفود سياحية لــ3 دول أجنبية تزور المناطق الأثرية بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، أن القيادة السياسية وضعت نصب أعينها منظومة السياحة في مصر ، وكيفية تطويرها منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، استثمارا لما تحظى به مصر من مقومات سياحية متفردة، وما لديها من إرث حضاري وثقافي عريق ممتد عبر العصور المختلفة، لافتاً إلى أن محافظة المنيا تزخر بالعديد من المعالم الأثرية ، بوصفها ثالث محافظات مصر الغنية بالآثار ، بعد محافظتي الجيزة والأقصر.

،وقال المحافظ، إن المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمنيا ، تواصل استقبال وفود أجنبية من جميع أنحاء العالم، حيث استقبلت المناطق الأثرية (بنى حسن - تونا الجبل - تل العمارنة) وفداً سياحياً متعدد الجنسيات ، من 3 دول (ألمانيا ـ استراليا ـ اسبانيا) ، موجهاً ، الجهات المعنية بتسهيل كافة الإجراءات أمام الزائرين ، وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة.

أشار المحافظ، أن المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية منها، منطقة آثار الأشمونين الواقعة شمال غرب مركز ملوي ، ومنطقة آثار بني حسن والتي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كيلو مترا ، ومنطقة تل العمارنة الأثرية على بعد 15 كيلو مترا شمال شرق مدينة دير مواس ، ومنطقة تونا الجبل التي تقع على بعد 67 كيلو مترا جنوب غرب مدينة المنيا، بالإضافة ، إلى منطقة دير جبل الطير ، والتي تضم أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة ، ومنطقة آثار البهنسا، الواقعة على بعد 16 كيلو مترا من مركز بني مزار، وتضم آثارا فرعونية وقبطية وإسلامية.