نقابة الأطباء بقنا تعلن تضامنها مع المدنيين بقطاع غزة

تنظم نقابة الأطباء بقنا الثلاثاء المقبل بالتعاون مع البنك الإقليمي لنقل الدم، حملة للتبرع بالدم لصالح مصابى غزة وضحايا القصف الإسرائلي الغاشم بمقر نقابة الأطباء بقنا وتؤكد تضامنها الكامل مع أهالي القطاع وضرورة الوقف الفوري لحرب الإبادة الجماعية للكيان الصهيوني وإدخال المساعدات دون شرط أو قيد.

وقال الدكتور محمد الديب نقيب أطباء قنا، أن التبرع بالدم يعتبر أقل إسهام من نقابة الأطباء تقوم به بالتضامن مع أهل غزة مثمنا جهود فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في دعم أهالي فلسطين وإدخال المساعدات لأهالينا وتأكيده عدم السماح بتصفية القضية الفلسطينية.

وناشد نقيب أطباء قنا جموع الأطباء بمحافظة قنا وأسرهم للتوجه إلى مقر نقابة الأطباء الثلاثاء المقبل من الساعه التاسعة صباحا إلى الساعة الثالثه عصرا للتبرع بالدم لصالح الأخوة الأشقاء أبناء الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن نقابة الأطباء تدين الاعتداءات والمجازر الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيونى على قطاع غزة والكيل بمكيالين والصمت العالمي تجاه مايحدث رغم أنه يتنافي مع كل المواثيق والأعراف والقوانين الدولية.