الإيقاع بتشكيلٍ عصابي للسرقة في المنيا

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمواصلة جهود الأجهزة الأمنية فى مجال مكافحة جرائم السرقات.

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وتمكنت نتيجة لهذه الجهود من ضبط (4 أشخاص “3 منهم لهم معلومات جنائية”– بينهم عميلان سيئا النية) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية وبحوزة أحدهم (فرد محلى وطلقتين)وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم 14واقعةبدوائر مراكز شرطة (مغاغة ، العدوى، أبو قرقاص بالمنيا ، "قسمى شرطة" المقطم ، الموسكى بالقاهرة ) ، وأرشدوا عن (14 دراجة نارية) وكذا دراجتين ناريتين بدون لوحات معدنية " مطموستين الشاسية ".

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.