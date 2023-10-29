الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

63 ألف مخالفة مرورية خلال يوم

حملة مرورية
حملة مرورية

شنت الإدارة العامة للمرور، حملات مُكثفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم

 

ضبط 123 عبوة دواء بيطري مخالف خلال حملات تفتيشية بالشرقية

ضبط 4 عاطلين لقيامهم بالاتجار في العملات الأجنبية 

 

 حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (63184) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

(15054) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(577) مخالفة السير بدون تراخيص.

(11) دراجات نارية مخالفة.

(6) مخالفات موقف عشوائى.

(1280) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

(16) مخالفة شروط التراخيص.

 

 

وشهدت ميادين وشوارع العاصمة انتشار مكثف لرجال المرور لشن حملات مرورية مكثفة، لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع، وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

 

حيث تتمركز الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة، لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

 

ووجهت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرإدار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

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