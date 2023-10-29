مشاهدة مباراة الأهلي اليوم تويتر | يلا شوت الآن مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر يلا شووت يوتيوب YALLA SHOOT دون تقطيع

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم تويتر | يلا شوت الآن مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر يلا شووت يوتيوب YALLA SHOOT دون تقطيع، أكد الإعلامي هاني حتحوت أن نادي الأهلي مطالب بتقديم أداء جيد وتحقيق نتيجة إيجابية إمام صن داونز الجنوب إفريقي، خلال اللقاء الذي سيقام على استاد لوفتوس الذي يستضيف المباراة والمقرر لها الثالثة عصر اليوم بتوقيت القاهرة وجنوب إفريقيا في ذهاب الدور نصف النهائي للدوري الإفريقي.

وفي السطور التالية نعرض موعد مباراة الأهلي وصن داونز، والقنوات الناقلة للمباراة والتشكيل المتوقع للفريقين في مباراة ذهاب دور الـ 4 لبطولة دوري السوبر الأفريقي.

وتنطلق مباراة الاهلي وصن داونز في نصف نهائي بطولة دوري السوبر الأفريقي غدا الأحد في تمام الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة على ملعب لوفتوس فيرسفيلد معقل الفريق الجنوب أفريقي.

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر علي تشكيل الفريق لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي المقرر لها الثالثة عصر غد الأحد في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي.

وبات من المنتظر أن يبدأ الأهلي بمحمد الشناوي في حراسة المرمي أمامه محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول وفي خط الوسط أليو ديانج ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وفي الأمام رضا سليم وبيرسي تاو ومحمود كهربا.

في عام 2022، وقع الفريقان في مجموعة واحدة، حقق صن داونز الفوز علي الأهلي في المباراتين الجولة الثالثة والرابعة بهدف دون رد.

وفي عام 2023، استطاع صن داونز أن يهزم الأهلي من جديد بخماسية مقابل هدفين في جنوب إفريقيا، وفي القاهرة تعادل 2-2، ضمن منافسات دور المجموعات.

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والـ4 مباريات المتبقية بين الأهلي وصن داونز، الأولي والثانية كانت في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2001، وفاز المارد الأحمر بثلاثية خالد بيبو بعدما تعادلا في مواجهة الذهاب 1-1 بجنوب إفريقيا.

والثالثة والرابعة في عام 2007، كانتا بين الفريقين في دور المجموعات، وانتهت مواجهة الذهاب في جنوب إفريقيا 2-2، وانتصر الأهلي في الإياب بهدفين دون رد.

تشكيلة الاهلي ضد صن داونز اليوم

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: علي معلول – محمد عبد المنعم – ياسر إبراهيم – محمد هاني.

في خط الوسط: أحمد نبيل كوكا – مروان عطية – أليو ديانج.

في خط الهجوم: حسين الشحات – محمود عبد المنعم كهربا – بيرسي تاو.

تردد قناة اون تايم سبورت لمشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز اليوم

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