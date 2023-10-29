رابط مباشر URL | مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز يلا شوت بث مباشر اليوم في الدوري الأفريقي

رابط مباشر URL | مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز يلا شوت بث مباشر اليوم في الدوري الأفريقي، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة أمام نظيره صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم.

وحسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق مباراة الذهاب التي أقيمت في تنزانيا، قبل أن يخطف النادي الأهلي بطاقة العبور إلى المربع الذهبي عقب التعادل على أرضية ستاد القاهرة الدولي بهدف لكل فريق، مستفيداً رجال المارد الأحمر من تسجيل هدفين في مباراة الذهاب.

ويخوض المدرب السويسري كولر المدير الفني للنادي الأهلي، مباراة فريق صن داونز وعينه على تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب وتفادي الهزيمة أمام العملاق الجنوب إفريقي، وخطف بطاقة العبور والتأهل إلى المباراة النهائية من بوابة ستاد القاهرة في مباراة الإياب.

وتقام مباراة الأهلي وصن داونز في تمام الساعة الثالثة عصرًا، على ملعب «لوفتس فيرسفيلد» في مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا، على أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساء، على استاد القاهرة الدولي.

وكان صن داونز، قد نجح في تغيير موعد مباراة الأهلي، من الساعة 7 مساءً، إلى 3 عصرًا، بعد موافقة اللجنة المنظمة لبطولة الدوري الأفريقي.

وتذاع مباراة الأهلي وصن داونز على قناة مفتوحة، وهي شبكة قنوات أون تايم سبورتس على النايل سات، وأيضا قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة، كما تنقل المباراة على شبكة بي إن سبورتس عبر القناة مفتوحة أيضا، وقناة SSC، والفضائية المغربية.

وواصل: صن داونز بيكرر ما حدث في المباراة الماضية، على أمل أن تحقيق النتيجة أيضا، احتفوا بيبرسي تاوي وفتحوا الملعب للجماهير مجانًا سابقا والآن يحدث، عملوا حفلة قبل المباراة سابقًا وهيعملوها اليوم أيضا، كما أنهم بيحبوا يلعبوا المباراة بالنهار.

ويقابل الأهلي نظيره صن داونز في ذهاب الدور نصف النهائي ببطولة دوري السوبر الإفريقي يوم الأحد المقبل، 29 من شهر أكتوبر الجاري، في جنوب إفريقيا، علي أن تقام مباراة الإياب يوم 1 نوفمبر المقبل علي استاد القاهرة الدولي.

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وتأهل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، لنصف نهائي الدوري الإفريقي، عقب التعادل أمام سيمبا التنزاني في مباراة الإياب في ربع نهائي البطولة علي ملعب استاد القاهرة الدولي.

ما هو موعد مباراة الأهلي وصن داونزاليوم في الدوري الأفريقي؟

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين فريق كرة القدم بالنادي الأهلي ونادي صن داونز الجنوب إفريقي غدًا الأحد الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

ما هو ملعب مباراة الأهلي وصن داونز اليوم في الدوري الأفريقي؟

وسوف تنطلق المباراة بين فريق كرة القدم بالنادي الأهلي ونادي صن داونز الجنوب إفريقي على ملعب ستاد لوفتس فيرسفيلد في بريتوريا غدًا الساعة الثالثة عصرًا.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز اليوم في الدوري الأفريقي؟

ومن المقرر أن تنقل المباراة بين فريق كرة القدم بالنادي الأهلي ونادي صن داونز على قناة أون تايم سبورتس وقناة أبو ظبي الرياضية.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي لقاء الأهلي وسيمبا التنزاني، بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعت بين الفريق علي ملعب بنيامين مكابا الوطني في دار السلام، في ربع النهائي من بطولة الدوري الإفريقي.