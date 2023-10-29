الهلال الأحمر الفلسطيني يطالب المجتمع الدولي بتوفير حماية عاجلة وفورية لمستشفى القدس

طالبت الناطقة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، نيبال فرسخ، اليوم الأحد، المجتمع الدولي بتوفير الحماية الفورية والعاجلة لمستشفى القدس والعمل على وقف قرار الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء المستشفى تمهيدًا لقصفه.

قالت فرسخ في تصريح خاص لقناة سكاي نيوز الإخبارية "إن إدارة مستشفى القدس تلقت تهديدًا شديد اللهجة من قبل الاحتلال الإسرائيلي بالإخلاء الفوري لمستشفى القدس بقطاع غزة، كونه سيتم قصفه، وذلك بالتزامن مع تكثيف الغارات الإسرائيلية في محيط مبنى المستشفى".

أعربت عن قلقها الشديد على سلامة الطواقم الطبية العاملة في مستشفى القدس، الذي يجب أن يكون مكانا آمنا ومحميا بموجب القانون الدولي الإنساني وكل القوانين الدولية، مضيفة أن المستشفى يضم نحو 500 مريض منهم من في العناية المركزة، لذا لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يتم الإخلاء.

أشارت إلى أنه يتواجد أيضا داخل المستشفى حوالي 12 ألف نازح ممن تقطعت بهم السبل ولم يتمكنوا من النزوح إلى أي مكان، وأغلبهم من النساء والأطفال فضلا عن 100 شخص تابعين للطواقم الطبية.

تتعرض المستشفيات للتهديدات من الاحتلال يوميا لإخلائها، إضافة للقصف المتعمد للمستشفيات أو في محيطها أيضا، والذي يؤوي آلاف المواطنين، حيث ارتكب مجزرة في قصف المستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في حي الزيتون بمدينة غزة في الـ17 من الشهر الجاري، أسفرت عن استشهاد وإصابة المئات من المدنيين.