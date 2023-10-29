الأحد 29 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

رد على تقرير منشور بالوفد

سفارة إرتريا تكشف حقيقة اتفاق آبي وأفورقي بشأن أراضيها المحتلة من أثيوبيا

بوابة الوفد الإلكترونية

شددت سفارة دولة إرتريا بالقاهرة على اعتزازها بكل شبر من أراضيها السيادية المحتلة من قبل أثيوبيا، والتي من المقرر إعادتها من الجانب الأثيوبي بموجب قرار صادر من محكمة لاهاي في عام 2002 برد الأراضي المحتلة وسحب القوات الأثيوبية من المنطقة بالكامل بما فيها منطقة بادمي.

txt

إعلامي إرتري لـ"الوفد" إثيوبيا تدق ناقوس الحرب مع أسمرة

txt

"الوفد" تشارك في جلسة البرلمان الأوروبي حول الأوضاع في إريتريا

جاء ذلك في رد على التقرير المنشور ببوابة الوفد تحت عنوان "الوفد تشارك في جلسة بالبرلمان الأوروبي حول الأوضاع قي إرتريا" المنشور في 25 أكتوبر من العام الجاري، والمرفق به فيديو منشور على أحدى المنصات الأثيوبية، يفيد باتفاق بين أساس أفورقي رئيس دولة إرتريا، وآبى أحمد، رئيس دولة أثيوبيا، يتنازل الأول بموجبه عن أراض إرترية لمصلحة إثيوبيا، في مقابل أن تنسحب إثيوبيا من منطقة بآدمي.

وأدان البيان، السلطات الأثيوبية لكونها رفضت تنفيذ القرار والامتثال لحكم المحكمة النهائي والبات "أي لا يجوز الطعن عليه بالطرق العادية" بتأييد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكدت سفارة إرتريا، أنها قدمت العديد من التضحيات الكبيرة والجسيمة للحصول على استقلالها من قبل المستعمر الأثيوبي، مشددة على أن السيادة الأرترية، ووحدة  شعبها مقدسة لا يمكن المساس بها.

وتعتز سفارة دولة إرتريا، بعلاقتها الطيبة مع مصر التي يجمعهم بها نيل واحد، كدول حوض النيل، فضلًا عن أن مصلحة ارتريا ومصر في المنطقة حساسة بشكل كبير، بجانب تشديد الحكومات على ضرورة تعميق علاقات الشعوب الشقيقة قضية مهمة وخاصة في القارة السمراء.

مواد متعلقة

مهران: مصر لن تصمت في قضية سد النهضة ومجلس الأمن مسؤول لردع إثيوبيا

الجريدة الورقية