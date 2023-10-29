ضبط 4 عاطلين لقيامهم بالاتجار في العملات الأجنبية 

كشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة ضبط 4 عاطلين، على خلفية قيامهم بالاتجار فى العملات الأجنبية خارج السوق المصرفى، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على جمع مبالغ مالية كبيرة من عملة إحدى الدول الأجنبية، وتسليم المبلغ المطلوب لأحدهم استعدادا لتهريبه خارج البلاد وتسليمه مرة أخرى إلى أحد الأشخاص فى نفس الدولة مقابل مبلغ مالي.

وبمواجهتهم خلال التحقيقات اعترف أحدهم أنه كان فى سبيله لتسليم مبلغ مالى لأحد المتهمين، بناءً على أن يتم تسليم المبلغ المالى مرة أخرى بإحدى الدول بعملة ذات الدولة، بما يعد اتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفى سياق اخر فقد تنظر اليوم الأحد محكمة جنح عابدين، محاكمة عامل بتهمة سرقة المواطنين والنصب عليهم بإيهامهم بتغيير العملات المحلية إلى عملات أجنبية لجلسة 29 أكتوبر.

وأكدت التحقيقات، قيام أحد الأشخاص بالنصب على المواطنين وإيهامهم باستبدال عملات محلية بأخرى أجنبية، والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية ولاذ بالفرار، وأمكن ضبط المتهم وتبين أنه مقيم بمحافظة الجيزة، وعُثر بحوزته على مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية.

واعترف المتهم في التحقيقات بمزاولته نشاطاً تخصص فى النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على تغيير المبالغ المالية بآخرى أجنبية والاستيلاء على المبالغ المالية حيازتهم ومغافلتهم والفرار، وأقر بارتكابه 6 وقائع نصب، وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالى بمسكنه من متحصلات وقائع النصب، وأقر بإنفاقه باقى المبالغ المالية على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم واتهموه بالنصب عليهم.