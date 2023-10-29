مصر للطيران تشارك فى احتفالات نصر أكتوبر المجيد بالعاصمة التركية أنقرة وتقدم 4 تذاكر مجانية

احتفالًا باليوبيل الذهبى لنصر أكتوبر المجيد شاركت مصر للطيران الناقل الوطنى فى الاحتفال الذى أقامه مكتب الدفاع بالسفارة المصرية فى العاصمة التركية أنقرة، بحضور عمرو الحمامى، سفير مصر بتركيا، ولفيف من السفراء وكبار المسئولين والشخصيات المهمة.

وخلال الاحتفال وبحضور أمنية الزاهد، مدير إقليم تركيا، قدمت مصر للطيران عدد 4 تذاكر مجانية عن طريق السحب العلنى للحضور المشاركين فى الاحتفال بالإضافة إلى عدد من الهدايا التذكارية.

وتأتى مشاركة مصر للطيران فى الاحتفالات الخاصة بإحياء ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة عرفانا بدور الأبطال الذين عبروا وحققوا أغلى انتصارات الأمة فى العصر الحديث، وسيظل نصر أكتوبر المجيد مصدر فخر واعتزاز لكل مصرى ومصرية، حيث سجلت القوات المسلحة المصرية ملحمة وطنية خالدة ستظل محفورة بأحرف من نور فى التاريخ الوطنى المعاصر.. هذا وقد أعرب الحضور عن سعادتهم بمشاركة الناقل الوطني مصر للطيران فى هذا الاحتفال، جدير بالذكر أن مصر للطيران تسير 3 رحلات يوميًا إلى إسطنبول بمعدل 21 رحلة أسبوعيًا.