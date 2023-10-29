قبل عرضه.. التفاصيل الكاملة لـ من قتل نادية؟

يستكمل أبطال مسلسل من قتل نادية؟، تصوير مشاهدهم، ومن المقرر أن يم عرضه قريبًا ضمن الموسم الشتوي على منصة نتفليكس.

المسلسل ينتمي إلى نوعية المسلسلات القصيرة ،وتدور قصته في 8 حلقات فقط،وشارك في البطولة كل من آسر ياسين، صبا مبارك، شريف سلامة، محمد ثروت ،شرين رضا ، محمد علاء، ركين سعد، وعدد آخر من النجوم، العمل من تأليف محمد المصري ، وإخراج السدير مسعود.

مسلسل من قتل نادية ؟مأخوذ من قصة المسلسل المكسيكي ?Who Killed Sara، الذي عرض في 3 أجزاء، في الفترة من مارس 2021 إلى مايو 2022، وينتمي إلى مسلسلات الجريمة القائمة على الإثارة والتشويق، وتدور أحداث العمل حول جريمة قتل لفتاة شابة، ويتهم شقيقها ظلمًا بقتلها، فيتم إدانته ويوضع في السجن لفترة، وبعد خروجه يبدأ رحلة البحث عن القاتل الحقيقي.

وفي سياق آخر، بدأ آسر ياسين في الفترة الماضية تصوير مشاهده في فيلم فرقة الموت، والذي يجسد خلاله شخصية خُط الصعيد، ويشاركه بطولته أحمد عز، منة شلبي، بيومي فؤاد، رشدي الشامي، فريدة سيف النصر، سماح أنور، عصام عمر، وخالد كمال، ومن تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء الديب، ومن إنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب.

أسر ياسين

أيضًا يستعد للمشاركة في الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق، المقرر بدء تصويره أول العام المقبل 2024، ويشارك في بطولته أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داود، محمد ممدوح، ونسرين أمين، من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

وينتظر آسر خلال الفترة القادمة عرض فيلم شماريخ، تأليف وإخراج عمرو سلامة ويشارك فيه أمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، والراحل مصطفى درويش، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت، هدى المفتي.

وقدم آسر في موسم رمضان 2023، مسلسل الكتيبة 101، تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة، وشاركه البطولة عمرو يوسف، خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، لبلبة، وفاء عامر، أحمد عبدالله محمود، ميرنا نور الدين، نور النبوي.