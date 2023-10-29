الأحد 29 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

رسميًا.. سعر حديد التسليح صباح اليوم الأحد في الأسواق المحلية

الحديد
الحديد

سعر الحديد.. شهدت أسعار حديد التسليح خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الأحد في الأسواق التجارية، استقرارًا، حيث حقق سعر طن حديد عز نحو 37 ألف جنيه، ويزداد استعلام المواطنين عن سعر الحديد اليوم الأحد تزامنا مع اقتراب اصدار قانون التصالح في مخالفات البناء.

 

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار حديد التسليح خلال تعاملات اليوم الأحد في الاسواق المصرية، وجاء سعره على النحو الاتي:

 

وجاء سعر الحديد وفقا لصفحة بوابة مجلس الوزراء الرسمية:

الحديد

- سجل حديد عز نحو 37000 جنيه للطن.

 

- سجل حديد عشرى 34500 ألف جنيه للطن.

 

- سجل سعر طن حديد بشاى 33500 جنيه.

 

- سجل سعر طن حديد الجيوشى 33500 جنيه.

 

- سعر طن حديد المصريين 35000 جنيه.

 

- سعر طن حديد المراكبى 33500 جنيه.

 

- سعر حديد الجارحى 33500 جنيه للطن.

مواد متعلقة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف نقاطا للجيش السوري في ريف القنيطرة

هالاند يقود تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام اليونايتد

محمد اشتية: نبذل كل ما في وسعنا للوقف العدوان على غزة

تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة تواجه تحديات كبيرة

"إصلاح مصر" كتاب جديد للدكتور هاني سري الدين
الجريدة الورقية