رسميًا.. سعر حديد التسليح صباح اليوم الأحد في الأسواق المحلية

سعر الحديد.. شهدت أسعار حديد التسليح خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الأحد في الأسواق التجارية، استقرارًا، حيث حقق سعر طن حديد عز نحو 37 ألف جنيه، ويزداد استعلام المواطنين عن سعر الحديد اليوم الأحد تزامنا مع اقتراب اصدار قانون التصالح في مخالفات البناء.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار حديد التسليح خلال تعاملات اليوم الأحد في الاسواق المصرية، وجاء سعره على النحو الاتي:

وجاء سعر الحديد وفقا لصفحة بوابة مجلس الوزراء الرسمية:

الحديد

- سجل حديد عز نحو 37000 جنيه للطن.

- سجل حديد عشرى 34500 ألف جنيه للطن.

- سجل سعر طن حديد بشاى 33500 جنيه.

- سجل سعر طن حديد الجيوشى 33500 جنيه.

- سعر طن حديد المصريين 35000 جنيه.

- سعر طن حديد المراكبى 33500 جنيه.

- سعر حديد الجارحى 33500 جنيه للطن.