انطلقت فعاليات ملتقى الصحه العالمى اليوم الأحد بالرياض وسط حضور مكثف من التنفيذيين وصناع القرار والمستثمرين وممثلى الشركات العالميه .شهدت الجلسه الافتتاحيه حضور وزراء الصحه والاستثمار والصناعه وتناولوا مستقبل القطاع الصحى فى المملكة خلال الفترة القادمه والفرص المتاحه امام المستثمرين فى هذا المجال . يشارك فى الملتقى الذى يستمر ثلاثة أيام أكثر من 300 شركة دولية وإقليمية ومحلية من 29 دولة تعرض أحدث الابتكارات والتقنيات في مجال الرعاية الصحية عبر مجالات نوعية متعددة، مثل الصحة الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات الناشئة، وأحدث الأبحاث والمعرفة.

يهدف الملتقى إلى رفع مستوى الوعي حول أهمية الاستثمار في صحة الفرد. كما يهدف إلى تشجيع الأفراد على الاستثمار في صحتهم، وزيادة متوسط ​​العمر إلى 80 عامًا، تماشيًا مع رؤية السعودية 2030 ومعدلات متوسط ​​العمر المتوقع العالمية.

يعد الملتقى الأهم من نوعه هذا العام ويضمن تجربة مميزة لزواره. يتضمن الملتقى معرضاً استثنائياً يعرض كل ما يتعلق بالاستثمار في صحة الأفراد والشركات والاستثمار في الصحة بشكل شامل، ويمثل فرصة نوعية لاستكشاف آلاف المنتجات وأحدث أجهزة الرعاية الصحية والتعلم من خلال مؤتمرات التعليم الطبي المستمر.

انطلاق فعاليات ملتقى الصحة العالمي بالرياض