تفاصيل زيارة محافظ الشرقية لقريتي شرشيمة والسكاكرة بمركز ههيا

أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، زيارة مفاجئة لقريه شرشيمة التابعة لرئاسة مركز ومدينة ههيا، للوقوف على مستوى الخدمات المؤداه لأهالي القرية، والتعرف على احتياجاتهم على الطبيعة.

تفقد محافظ الشرقية عدد من شوارع القرية لمتابعة اعمال النظافة، والتأكد من رفع تراكمات القمامة أول بأول لخلق جو صحي وبيئي للمواطنين، مشددا علي رئيس المركز بمتابعة التزام أصحاب المحال التجارية بمواعيد الغلق المحددة، واتخاذ ما يلزم قانونا حيال المخالفين.

توجه محافظ الشرقية لقرية السكاكرة التابعة لرئاسة مركز ومدينة ههيا، والتقى بعدد من المواطنين من أبناء القرية واستمع لمشاكلهم وتعرف على احتياجاتهم، موجهاً الجهات المعنية بتلبيتها فورا، مؤكداً ضرورة الإستفادة من مركز شباب القرية لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والتي تساهم في ‏إعداد الشباب بدنياً وفكرياً وكذلك تنمية ‏قدراتهم، وتزويدهم بالمهارات المختلفة، بالإضافة إلى ‏استثمار أوقات ‏فراغهم ‏وطاقاتهم ‏وتوجيهها لخدمة المجتمع.

انتقل محافظ الشرقية لمتابعة أعمال تركيب بلاط الانترلوك بالشوارع الجانبية بمنطقة لكوظ وقسم حسن صالح بمدينة الزقازيق، والتي تأتي تماشيا مع خطه التطوير والتجميل التي تشهدها المحافظة، لإعادة الشكل الجمالي والحضاري لمدنها.

اطمأن محافظ الشرقية على معدلات أداء ونسب تنفيذ الأعمال الجارية والتي تشمل قطع الفيرما وفرد الرمال تمهيداً لتركيب بلاط الإنترلوك بشوارع المنطقة على مساحة مسطحة 13 ألف متر تقريباً وبتكلفة إجمالية بلغت 4 مليون جنيه، وذلك للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بالمنطقة، وإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها ، مشدداً على رئيس حي ثان بإزالة كافة المعوقات وتهيئة الأجواء المناسبة أمام الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال لسرعة الإنتهاء من أعمال الرصف طبقاً للجدول الزمني المحدد، والإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.