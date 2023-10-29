أسعار الدينار الكويتي صباح اليوم الأحد مقابل الجنيه في البنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي.. شهد سعر الدينار الكويتي مقابل الجمنية المصري خلال مستهل التداولات الصباحية في البنوك المصرية والشركات المصرفية، تراجعًا، وسجل الدينار الكويتى فى البنك الأهلى، سعر 98.78 جنيه للشراء مقابل 99.80 للبيع، بينما سجل الدينار الكويتى فى بنك القاهرة سعر 99.43 جنيه للشراء، مقابل 100.12 جنيه للبيع.

وسجل متوسط صرف الدينار 99.66 جنيه للشراء، و100.00 جنيه للبيع، طبقا للتقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزى المصرى»،

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الدينار الكويتي، خلال التداولات الصباحية، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات والمستجدات السعرية والمصرفية لمتابعيها بصورة لحظية كل يوم، للوقوف على أخر المستجدات التي تطرأ على الساحة المصرفية، وجاء سعره على النحو الاتي:

سعر الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى فى البنوك المصرية

دينار كويتي

سجل الدينار الكويتى فى البنك الأهلى، سعر 98.78 جنيه للشراء مقابل 99.80 للبيع.

وفى بنك cib يكون السعر 97.30 جنيه للشراء مقابل 100.12 جنيه للبيع.

وفى بنك مصر سجل 99.45 جنيه للشراء وسجل 99.80 جنيه للبيع .

وفى بنك الإسكندرية سجل سعر 96.43 جنيه للشراء مقابل 100.12 جنيها للبيع.

وفى بنك القاهرة سجل الدينار الكويتى سعر 99.43 جنيه للشراء، مقابل 100.12 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية فى الكويت اليوم

سجل سعر صرف الدينار الكويتى فى الأسواق وفق آخر تحديث من بنك الكويت المركزى:

سعر صرف دولار أمريكى 308.950 فلس للوحدة.

سعر صرف يورو 326.421 فلس للوحدة.

سعر صرف الجنيه الإسترلينى 374.834 فلس للوحدة.

سعر صرف الفرنك السويسرى 342.441 فلس للوحدة.

سعر صرف الين اليابانى 2=0650 فلس لكل وحدة.

سعر صرف الريال السعودى 82.387 فلس للوحدة.

سعر صرف درهم إماراتى 84.125 فلس للوحدة.

سعر صرف الدينار البحرينى 821.498 فلس للوحدة

سعر صرف ريال عمانى 803.511 فلس للوحدة.

سعر صرف ريال قطرى 84.876 فلس للوحدة .

يذكر أن الدينار الكويتى هو أغلى العملات العالمية، ويتكون الدينار من 1000 فلس.