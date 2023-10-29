الأحد 29 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

طريقة استخراج بدل فاقد لكارت الكهرباء

كارت شحن عداد الكهرباء
كارت شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع

يتعرض بعض المواطنين إلى فقدان كارت شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع، وهو ما يتطلب استخراج كارت آخر بغية التمكن من الشحن واستمرار التيار الكهربائي، وفي سياق ذلك وضعت الشركة القابضة للكهرباء حلولًا لتلك الأزمة.

txt

أسباب خصم الرصيد من عداد الكهرباء مسبقة الدفع "الكارت"

txt

توقيع مذكرة تفاهم لرفع كفاءة أنظمة توزيع الطاقة وتقليل الفقد في الكهرباء

طريقة استخراج بدل فاقد لكارت الكهرباء

في البداية يجب توجه المواطن لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك.

توفر صورة من العداد موضح بها رقم العداد.

توفر صورة من بطاقة الرقم القومي والأصل للاطلاع عليها.

كتابة إقرار كتابي يشير إلى فقد الكارت.

وجود إيصال شحن سابق أو كود المشترك

يقوم الموظف المختص بشركة توزيع الكهرباء بفحص المستندات المقدمة

أخيرًا يتم استيفاء طلب إستخراج كارت شحن بدل فاقد أو بدل تالف، ويتم سداد الرسوم.

 كارت عداد الكهرباء الكودي

جدير بالذكر تتيح الوزارة إمكانية شحن كارت عداد الكهرباء الكودي بخطوات بسيطة باستخدام الهواتف المحمولة من خلال خاصية NFC.

مواد متعلقة

مفاجأة بشأن قطع الكهرباء في مصر

حركة تنقلات فى شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

إتمام 95 % من إنشاءات الكهرباء بمجمع الصالحية الحرفي بقنا

هجوم سيبراني إسرائيلي يضرب "إيران" ويُعطل أجزاء من شبكة الكهرباء
الجريدة الورقية