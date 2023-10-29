يتعرض بعض المواطنين إلى فقدان كارت شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع، وهو ما يتطلب استخراج كارت آخر بغية التمكن من الشحن واستمرار التيار الكهربائي، وفي سياق ذلك وضعت الشركة القابضة للكهرباء حلولًا لتلك الأزمة.

طريقة استخراج بدل فاقد لكارت الكهرباء

في البداية يجب توجه المواطن لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك.

توفر صورة من العداد موضح بها رقم العداد.

توفر صورة من بطاقة الرقم القومي والأصل للاطلاع عليها.

كتابة إقرار كتابي يشير إلى فقد الكارت.

وجود إيصال شحن سابق أو كود المشترك

يقوم الموظف المختص بشركة توزيع الكهرباء بفحص المستندات المقدمة

أخيرًا يتم استيفاء طلب إستخراج كارت شحن بدل فاقد أو بدل تالف، ويتم سداد الرسوم.

كارت عداد الكهرباء الكودي

جدير بالذكر تتيح الوزارة إمكانية شحن كارت عداد الكهرباء الكودي بخطوات بسيطة باستخدام الهواتف المحمولة من خلال خاصية NFC.