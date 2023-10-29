إطلاق قافلة عمليات تجميل الأطفال والكبار في مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالأقصر

بمشاركة خبراء من مصر والولايات المتحدة الأمريكية

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، عن إطلاق قافلة عمليات تجميل الأطفال والكبار بالمستشفيات التابعة للهيئة بمحافظة بالأقصر، وذلك بالتعاون مع لجنة صحة الأم والطفل بروتاري مصر المنطقة 2451 وجمعية روتابلاست الأمريكية، في الفترة من 22 أكتوبر وحتى 4 نوفمبر من العام الجاري.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أن القافلة تضم مجموعة من الأطباء الاستشاريين والخبراء من مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وتشمل المناظرة والكشف وإجراء العمليات وجراحات التجميل للأطفال من أصحاب حالات الشفة الأرنبية وشق سقف الحلق، وللكبار من حالات تشوهات ما بعد الحروق، وذلك فضلًا عن نقل الخبرات الطبية في هذا المجال إلى الأطباء من مقدمي الخدمة الصحية بالمستشفيات التابعة للهيئة في الأقصر.

وأضافت الهيئة، أنه يتم المناظرة والكشف على الحالات في مستشفى الكرنك الدولي التابعة للهيئة بالأقصر، كما يتم إجراء العمليات والجراحات اللازمة داخل المستشفى، إضافة إلى مستشفى الأطفال التخصصي التابعة للهيئة في ذات المحافظة، ولافتة إلى أنه تم مناظرة 70 حالة من مواطني محافظة الأقصر ضمن أعمال القافلة حتى الآن، تنوعت ما بين الحالات سالِفة الذِكر، ومشيرة إلى أنه تم تحضير 38 حالة منهم لإجراء الجراحات والعمليات اللازمة.

ولفتت الهيئة، إلى أنه شارك من روتاري مصر بالقافلة كلًا من الدكتورة إيمان سلام، رئيس لجنة صحة الأم والطفل بروتاري مصر ورئيس سابق روتاري كايرو ساوث، والدكتور ممدوح أبوالحسن، أستاذ جراحات تجميل الأطفال بكلية طب قصر العيني وعضو نادي روتاري كايرو ساوث، والمهندس مجدي بدير، رئيس سابق نادي روتاري سفنكس، والأستاذ محسن طريح، رئيس سابق روتاري كايرو ساوث، والدكتور محمد فتحي، أستاذ جراحة الأطفال بجامعة المنيا وعضو نادي كايرو ساوث، والدكتور علاء السيد، أستاذ جراحة الأطفال بجامعة المنيا وعضو نادي كايرو ساوث.

وتابعت: أنه ضمت القافلة كلًا من الأطباء والاستشاريين والخبراء الأمريكيين وهم "جيفري تولي، رودريك شيموندز، ليونارد لي، سيمون شومار، كاثرين غالاغر، تشيتوفر كوستانو، مارك سينجلتون"، إضافة إلى الاستشاريين والخبراء المصريين وهم الدكتور طارق عبدالفتاح، استشاري الأنف والأذن بالمعهد القومي للسمع و الكلام، والدكتورة إيمان الروبي، استشاري التخاطب بالمعهد القومي للسمع والكلام، والدكتورة ميري جرجس، استشاري التغذية بمستشفى أحمد ماهر التعليمي، والدكتور حاتم الشاذلي، استشاري جراحة الوجه والفكين بمستشفى الكرنك الدولي، والدكتور أحمد جابر، أستاذ جراحة الوجه والفكين والرقبة بجامعة سوهاج، والدكتور محمود صبحي، مدرس جراحات الرأس والرقبة، والدكتور عمر فوزي، مدرس جراحات تجميل الأطفال جامعة الإسكندرية، والدكتور جورج جميل، مدرس جراحات التجميل بجامعة الوادي الجديد.

وأعرب الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، عن سعادته بنجاح هذه القافلة وعن تقديره للجهود المبذولة من قبل الأطباء الاستشاريين والخبراء المصريين والأمريكيين وفريق الهيئة في تقديم الرعاية الصحية وتحسين حياة المرضى، مؤكدًا على التزام الهيئة بمواصلة تقديم الخدمات الصحية عالية الجودة وتوفير الرعاية اللازمة للمرضى لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وتوفير الرعاية الصحية المتكاملة والمتميزة لهم.

وثمَّن الدكتور أحمد السبكي، دور مؤسسة روتاري مصر وإسهاماتهم البارزة في خدمة وتنمية المجتمع، مؤكدًا أهمية المساهمة المجتمعية في المشروعات الكبرى للدولة، لتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمصريين، والذي يعكس تكاتف الجميع لتحقيق أهداف ورؤية القيادة السياسية في بناء نظام صحي قوي وفعال يشمل 100 مليون مصري ومصرية، ويحميهم من مخاطر المرض والأعباء المالية والنفسية المترتبة عليه، ويسهم في الحد من معدلات الفقر، تحقيقًا لأهداف رؤية مصر للتنمية الشاملة المستدامة 2030.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة إيمان سلام، رئيس لجنة صحة الأم والطفل بروتاري مصر، عن فخرها بالتعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومشيدة بجهودها المبذولة في دعم وتوفير خدمات الرعاية الصحية المتكاملة للمصريين، كما أشادت بالجهد والعمل المتواصل لفريق عمل الهيئة من إدارات التدريب والتطوير وجراحات الوجه والفكين والمبادرات والتوعية لمساندة إنجاز كل أعمال القافلة.

وتوجهت الدكتورة إيمان سلام، بالشكر والتقدير نيابةً عن مجموعة العمل بروتاري مصر والأطباء المشاركين من الجامعات المصرية في أعمال القافلة إلى جمعية روتابلاست الأمريكية، معربة عن سعادتها لإتاحة تقديم خدمات طبية هامة وعالية الجودة للأهالي البسطاء في صعيد مصر بمحافظة الأقصر، ولافتة إلى أن القافلة هي بداية تعاون بين هيئة الرعاية الصحية وروتاري مصر وروتلابلست الأمريكية، وأن الفترة القادمة ستشهد مزيد من التعاون من أجل ضمان مستقبل صحة أفضل للمصريين.