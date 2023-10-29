بعد كارثة حادث طريق إسكندرية الصحراوي .. كيفية التعامل مع الشبورة

تجنبًا لوقوع الحوادث، حذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين، من وجود شبورة مائية كثيفة على العديد من الطرق، والتي قد تصل إلى حد الضبابية، لذا نصحت قائدى المركبات بتوخي الحذر والحيطة أثناء القيادة حفاظًا على سلامة الجميع.

كشفت التحريات أن الشبورة المائية هي السبب وراء وقوع الحادث المأساوي، الذي حدث، أمس السبت، على طريق الإسكندرية الصحراوي، راح ضحيته 32 شخصًا، وأصيب نحو 60 آخرين، جراء تصادم نحو 27 سيارة، واشتعال النيران بها في ساعات الصباح الأولى.

قدمت هيئة الأرصاد حزمة من الإرشادات والنصائح لقائدي المركبات يجب اتباعها مع وجود الشبورة على الطرق وهي كالآتي:

-توخى الحيطة والحذر أثناء القيادة

- القيادة بهدوء تام

-عدم التحرك بالسيارة في حال انعدام الرؤية.

-ضرورة إضاءة كشافات الشبورة المائية.

-زيادة مسافات الأمان بين سيارتك والآخرين حتي تتفادي الحوادث.

-احرص علة استعمال مساحات الزجاج باستمرار.

-فتح زجاج السيارة قليلاً لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة.

-استخدام آلة التنبيه على فترات حتى يشعر الغير بوجودك.

كان طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي، قد شهد، أمس السبت، وقوع حادث تصادم مروع عند وادي النطرون بمحافظة البحيرة، بين عدد كبير من السيارات واشتعال النيران بعدد منها، تسبب الحادث في مصرع 32 شخصًا وإصابة 60، بعد اشتعال النيران وانقلاب 7 سيارات، بينها أتوبيسات وسيارات ملاكي.



انتقلت النيابة العامة لموقع الحادث وأجرت معاينتها لمسرح الحادث، وكلفت المباحث الجنائية بتقديم تحرياتها حول الواقعة، وكشفت مصادر أمنية أن الحادث وقع أمام مدخل قرية الشجاعة على الطريق الصحراوى السريع عند الكيلو 132 في منطقة النوبارية بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثامين والمتوفين إلى مستشفيى النوبارية ووادى النطرون.



تلقت الإدارة العامة للمرور، بلاغا مفاده وقوع حادث مروري بين عدد من السيارات، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مصحوبة بسيارات الإسعاف والمرور والإطفاء، وتم إخماد النيران التي اشتعلت في عدد من السيارات ونقل الجثامين والمصابين إلى المستشفيات د، ورفع حطام الحادث وفتح الطريق بعدما شهد حالة من الشلل المروري جراء الحادث.

أعلنت مديرية الصحة بالبحيرة، ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم أتوبيس ركاب بعدد من السيارات واشتعال النيران بهم بالطريق الصحراوي (القاهرة - الإسكندرية) بنطاق مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، إلى 32 قتيلا في الحادث، فيما ارتفع عدد المصابين بالحادث إلى 63 حالة وتم نقلهم لمستشفيات وادي النطرون والنوبارية لتلقي العلاج اللازم.

وفور وقوع الحادث تم الدفع بـ20 سيارة إسعاف، لنجدة المصابين في الحادث المروري الذي وقع صباح أمس السبت، بين أتوبيس لنقل الركاب، وعدد من السيارات، على طريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي، في محيط منطقة وادي النطرون، قبل الطريق الدولي، اتجاه القاهرة.