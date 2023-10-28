خبير أمن قومي: إسرائيل قامت بـ3 محاولات للهجوم البري بمشاركة قوات أمريكية

أكد اللواء محمد عبدالواحد، خبير الأمن القومي، أن القصف الجوي من قبل قوات إسرائيل على غزة قد يستمر، مشددًا على أنه كان هناك 3 محاولات لهجوم البري الإسرائيلي على قطاع غزة، وذلك من أجل تحقيق أهداف من بينها عملية استطلاع في الداخل، والتأكد من تدمير الأنفاق والوقوف على حجم الخسائر في الجانب الأخر "حماس".

جيش إسرائيل والهجوم البري

وأشار خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم السبت، إلى أن الهجوم البري يكون من مشاة ومدفعية ودبابات، موضحًا أنه لا شك من أن القوات الأمريكية تدخل مع إسرائيل الهجوم البري على غزة.

وأوضح أن من أهم عنصر في القوى الناعمة هو القبول السياسي والقوة الصلبة كالمساعدات الإنسانية، مشددًا على أن مصر هي تمتلك قبول سياسي في المنطقة، منوهًا بأن إسرائيل هي مطورة في عدد من الصناعات العسكرية وقادرة على ضرب غزة بأكملها بمفردها، مشددًا على أنه كان قبل هذه الحرب كان هناك تمهيد، منوهًا بأن المخابرات الإسرائيلية كانت تعي هجوم حماس في 7 أكتوبر.

وأوضح أن إسرائيل كانت تتبنى خطاب المظلومية في فترات قبل الحرب وكانت تمهد لما حدث في الفترة الماضية، مشددًا على أن الخطاب الإسرائيلي في بداية الأحداث كان يتبعت استراتيجية تشيطن من حماس ويحولها إلى داعش وذكر أمريكا بأحداث 11 سبتمبر.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت ترهب العالم من أجل إدانة حماس، وهي تعرف باستراتيجية الترهيب، كما أن الاستراتيجية الأخرى هو نزع الإنسانية من الشعب الفلسطيني وأن قتل أطفالهم والنساء جائز .