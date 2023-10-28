السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الخارجية: الاحتلال يهدد بقصف الشاحنات غير المفتشة

شاحنة تدخل غزة من
شاحنة تدخل غزة من معبر رفح

قال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الجانب الإسرائيلي استهدف معبر رفح 4 مرات من الجانب الفلسطيني، وأحدث تدميرا في المنطقة الفاصلة بين المعبر المصري والفلسطيني، وهناك تهديد مباشر باستهداف أي مساعدات لا يتم إدخالها إلا قبل تفتيشها من قبل الجانب الإسرائيلي.

وأضاف "أبوزيد"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي أن هناك حاجة إلى المساعدات الإنسانية داخل قطاع غزة مع تكثيف القصف الجوي والعمليات البري الواسعة ما دفع مصر لإصدار بيان هام للغاية أمس بالتحذير من التداعيات الإنسانية للهجوم البري الموسع على غزة وما يمثله من إضافة للانتهاكات التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلي للقانون الإنساني الدولي.

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وأشار إلى أن ما نحتاجه لإدخال المساعدات لقطاع غزة هو أن تأخذ الدول مواقف واضحة ولا تبقى في المنطقة الرمادية أو الضبابية، وكانت هناك فرصة أمس أمام المجتمع الدولي ليصوت لصالح القرار العربي بالجمعية العام للأمم المتحدة ولكننا وجدنا عدداً من الدول يتحفظ على القرار لأسباب سياسية.

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