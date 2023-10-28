معهد شرم الشيخ الأزهري النموذجي يحتفل ببداية العام الدراسي

احتفلت روضة معهد شرم الشيخ الأزهري النموذجي، ببدء العام الدراسي الجديد بطريقة مميزة ومليئة بالفرح والبهجة. كما جاء هذا الاحتفال بمزيد من السعادة بمناسبة ميلاد أطفال شهر أكتوبر.

وتميز هذا الاحتفال بحضور شيخ المعهد، الأستاذ موسى فرج، الذي شارك في تشجيع الأطفال وتوجيههم نحو مستقبل تعليمي واعد. ولم تكن مشاركة مس دينا ومس نجوى، المربيتين المخلصتين، بأقل أهمية، حيث قاموا بتنظيم وإشراف الفعاليات ببراعة واهتمام.

لم تقتصر الفعاليات التي نظمت في روضة المعهد على الاحتفال ببداية العام الدراسي فقط، بل شملت أيضًا تهنئة أطفال الشهر الجديد وتوجيههم بأمور الأخلاق والقيم الإيجابية، بهذه الطريقة، يُظهر المعهد الأزهري النموذجي التزامه بتربية جيل جديد يحمل قيم التسامح والتعاون.

وتعكس هذه الفعاليات الروح الإيجابية والحماس الذي يسعى إليه معهد شرم الشيخ الأزهري النموذجي في توجيه وتنمية أطفاله. وتشكل تلك المناسبات فرصة للتواصل بين الأهل والمعلمين والأطفال، وتعزز التعاون المثمر في سبيل تحقيق أهداف تعليمية وتربوية نبيلة.

في الختام، يُعد احتفال روضة معهد شرم الشيخ الأزهري النموذجي ببداية العام الدراسي وميلاد أطفال شهر أكتوبر مناسبة رائعة تعكس رعاية المعهد واهتمامه بالأجيال الصاعدة وببناء مستقبل واعد من خلال تقديم التعليم والتربية بأفضل طريقة ممكنة.

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