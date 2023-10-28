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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة تصل بقطار "فنون تنموية" لمركز شباب روض الفرج

بوابة الوفد الإلكترونية

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال  الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية ، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة – يونيسيف، تنفيذ ورش اليوم الواحد ببرنامج" فنون تنموية"  بمراكز الشباب ،  تحت شعار الشباب والمناخ  ،حيث بدأت فعاليات الجولة الخامسة من المرحلة الأولى من البرنامج بمركز شباب روض الفرج بشبرا مصر بمحافظة القاهرة.

تنوعت الفعاليات بين جلسات وورش عمل تضم  أقسام: "الموسيقى والكورال" بمشاركة المايسترو الدكتور  مازن دراز المدرس بالمعهد العالي للموسيقى العربية ، وورشة المسرح بمشاركة المخرج المسرحي ماهر الحجار -  مؤسس فرقة تياترو مترو للمسرح التفاعلي ومسرح الشارع ، وورشة الكاريكاتير بمشاركة  آية عاطف، و مايسة طارق ، من كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان وورشة الجرافيتي بمشاركة يارا أسامة، ورحمة أحمد،  من كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان .

ويهدف البرنامج إلى استثمار ممارسة الفن بين الشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر مناقشة تلك القضايا بشكل إبداعي وملهم ، حيث يكون للفن أهداف تنموية نبيلة يجب رعايتها وتعزيزها ، وتسعى المبادرة إلى تحقيق عدة أهداف من بينها ضمان حماية وعدالة اجتماعية للجميع ، وتعزيز التنمية الإقتصادية المستدامة والخضراء ، وتشجيع الفتيات على تقلد المناصب وسماع أصواتهن ، والقضاء على التمييز ضد المرأة ، وتعزيز الممارسات التي تحد من الفقر بين الأجيال.

وتستكمل فعاليات البرنامج خلال شهري أكتوبر ونوفمبر ، حيث يعقد البرنامج ورش في كل من المحافظات التالية (الدقهلية – دمياط – بورسعيد – شمال سيناء– المنيا – أسيوط – سوهاج – الأقصر) .


 

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