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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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"أبومازن" يدعو لقمة عربية طارئة لوقف العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين

أبو مازن
أبو مازن

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن)، قادة الدول العربية إلى عقد قمة عربية طارئة لوقف العدوان الإسرائيلي الوحشي على الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية.

قطاع غزة:

 أضاف، أبو مازن، اليوم السبت، في كلمة له خلال ترؤسه اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية نقلتها قناة القاهرة الإخبارية: “أن الشعب الفلسطيني يتعرض لمذابح وإبادة جماعية في قطاع غزة”، مؤكدًا أنه يجب أن نمنع نكبة جديدة بأي وسيلة كانت، وسنعيد بناء كل ما دمره الاحتلال في قطاع غزة، وستبقى غزة شوكة في حلق المعتدين، والقدس عاصمتنا الأبدية.

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