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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

أسعار صرف اليورو الأوروبي خلال التعاملات المسائية

أسعار اليورو
أسعار اليورو

استقرت أسعار صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية، اليوم السبت، 28 أكتوبر في محال الصرافة وتحديثات البنوك الرئيسة والعاملة في مصر.

 

 أسعار صرف اليورو الأوروبي

 

سجلت أسعار صرف اليورو في البنك الأهلي المصري، 32.36 جنيه للشراء، 32.61 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو32.57 جنيه للشراء، 32.72 جنيه للبيع.

 

 في بنك الإسكندرية، بلغت أسعار اليورو 32.46 جنيه للشراء، 32.72 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار اليورو في المصرف المتحد، عند 32.30 جنيه للشراء، 32.73 جنيه للبيع.

 

حققَّتْ أسعار اليورو في البنك التجاري الدولي cib، عند مستوى 32.46 جنيه للشراء، 32.73 جنيه للبيع، وبلغت أسعار اليورو في بنك مصر، سعر 32.38 جنيه للشراء، و32.61جنيه للبيع.

 

 وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، إذْ سجلت أسعار اليورو مقابل الجنيه نحو 32.47 جنيه للشراء، و 32.62 جنيه للبيع.

 

أسعار صرف العملات الأوروبية والآسيوية:

 

 العملات الأوروبية والآسيوية

 

سجلت أسعار صرف اليورو الأوروبي المصري 32.47 للشراء، و32.62 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترليني إلى مستوى 37.22 جنيه للشراء، 37.38 جنيه للبيع، وبلغ سعر الفرنك السويسري نحو 34.29 جنيه للشراء، 34.45 جنيه للبيع.

 

 بلغت أسعار صرف الدولار الكندي 22.31 جنيه للشراء، و22.42 جنيه للبيع، والكرون الدنماركي 4.37 جنيه للشراء، و4.37 جنيه للبيع، والكرون السويدي 2.75 جنيه للشراء، 2.76 جنيه للبيع.

 

جاءت أسعار العملات الآسيوية على النحو الآتي: إذ سجلت أسعار صرف الـ100 ين الياباني نحو 20.51 للشراء، 20.60 جنيه للبيع، واليوان الصيني عند 4.21 جنيه للشراء، 4.23 جنيه للبيع.

 

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أسعار العملات الأوروبية والآسيوية بمنتصف تعاملات اليوم السبت

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أسعار العملات الأوروبية والآسيوية صباح اليوم السبت

 

أسعار صرف العملات العربية:

 

العملات العربية

 

سجلت أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري عند سعر 99.60 جنيه للشراء، 100.06 جنيه للبيع، وبلغ سعر صرف الريال السعودي، عند 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي، عند سعر 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع. 

 

بلغت أسعار صرف الدينار البحريني عند سعر 81.71 جنيه للشراء، 82.09 جنيه للبيع، فيما سجَّل الريال العماني، سعر 80.06 جنيه للشراء، 80.42 جنيه للبيع، بينما سجَّل سعر الريال القطري، عند سعر 8.44 جنيه للشراء، 8.49 جنيه للبيع، كما بلغ سعر صرف الدينار الأردني، عند مستوى 43.43 جنيه للشراء، 43.64 جنيه للبيع.

 

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