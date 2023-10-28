ماذا يحدث بجسمك عند تناول الكيوي يوميًا| فوائد سحرية

تعتبر الكيوي من الفواكة الغنية بالفيتامينات والمعادن الهامة للجسم، مثل فيتامين C والمواد المضادة للأكسدة والبوتاسيوم، لذلك تعد من الفواكه المعالجة للعديد من الأمراض وتقي من العدوى، وفيما يلي نقدم لك أبرز فوائد الكيوي.

كيوي

فوائد تناول الكيوي

الوقاية من مشكلات الهضم

تحتوي الكيوي على إنزيم طبيعي " الأكتينيدين " وهو ما يساعد على هضم بعض البروتينات، مما يقلل من مشاكل الهضم، لذا عليك تناولها يوميًا للإستفادة منها.

تحافظ على صحة العين

يحتوي الكيوي على مادة اللوتين و الزيوزانثين الضرورتين في حماية العين من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، كما يساعدان على تعزيز صحة البصر وتقليل فرص الإصابة بالضمور البقعي الذي يعد السبب الرئيسي لفقدان البصر.

الحفاظ على التوازن الهرموني

قد يؤدي تناول النساء لفاكهة الكيوي إلى زيادة توازن الهرمونات لديهن، الأمر الذي يمنع الإصابة ببعض الآثار النفسية المزعجة التي تؤثر بدورها على صحة الجسم العامة، مثل: التقلبات مزاجية، والشعور بفقدان الطاقة والتعب.

إذ من الممكن أن يتسبب الخلل في توازن الهرمونات عند النساء خاصة الحوامل أو المصابات بالمتلازمة السابقة للحيض إلى زيادة شعورهن بالاكتئاب والتوتر.

علاج اضطرابات النوم

تساعد فاكهة الكيوي على التخلص من اضطرابات النوم، التي تشمل الأرق، وانخفاض جودة النوم؛ لإحتوائها على هرمون السيروتونين، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة الهامة لصحة الجسم.

تحسين مستويات السكر في الدم

يتميز الكيوي بأنه قليل السعرات ولا يحتوي على الكولسترول، وبهذا يكون الكيوي أحد الفواكه الرائعة والمناسبة لمرضى السكري.

الحفاظ على صحة القلب

تحتوي الكيوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم، مثل: الألياف الغذائية، البوتاسيوم، الكروم، مما تساهم في الحفاظ على صحة القلب والشرايين، وتناوله قد يقلل من النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

التوازن الهرموني

قد يؤدي تناول النساء لفاكهة الكيوي إلى زيادة توازن الهرمونات لديهن، الأمر الذي يمنع الإصابة ببعض الآثار النفسية المزعجة التي تؤثر بدورها على صحة الجسم العامة، مثل: التقلبات مزاجية، والشعور بفقدان الطاقة والتعب.

أفكار مختلفة لتناول الكيوي

تناول الكيوي على شكل عصير أو مربى أو ثمرة كاملة.

أضف الكيوي كهريس مع السمك أو الدجاج المشوي( إضافته كصوص أو تتبيلة للطعام).

أضف الكيوي إلى الزبادي أو السلطات.