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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

سقوط امطار خفيفة علي سانت كاترين وإعلان الاستعدادات القصوي للسيول

سانت كاترين
سانت كاترين

تعرضت اليوم مدينة سانت كاترين لسقوط امطار خفيفة علي جميع انحاء ووديان المدينة في أول سقوط امطار لموسم الشتاء والذي من المتوقع تعرضها لسيول قوية هذا الموسم .

واعتبرها بدو سانت كاترين انها امطار الخير التي تملأ الابار والسدود والبحيرات و الخزان الجوفي .

وقال محمد حسن جبلي دليل السفاري و المهتم بالبيئة بسانت كاترين ان الامطار اليوم رغم انها خفيفة ولكنها عمت جميع الوديان وفرح بها بدو سانت كاترين .

واضاف الشيخ حميد ابو غلبة من مشايخ سانت كاترين ان دائما الامطار والسيول تاتي بالخير لسكان الوديان و ينتفع بها الجميع.

وفي سياق متصل اعلنت محافظة جنوب سيناء درجة الاستعداد القصوي لموسم السيول حيث تم تجهيز مخدرات  السيول وتنظيفها وإزالة العوائق وتجهيز المعدات الثقيلة وتركيب اجهزة الانذار المبكر .

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IMG-20231028-WA0061
IMG-20231028-WA0060
IMG-20231028-WA0060
الجريدة الورقية