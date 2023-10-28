إفتتاح ورشة عمل معلمات رياض الأطفال بأزهر سوهاج

إفتتح الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، ورشة عمل معلمات رياض الأطفال، والتي ينظمها توجيه رياض الأطفال بالتعاون مع توجيه التربية الرياضية بقاعة الاجتماعات بديوان عام المنطقة.

وخلال لقائه معلمات رياض الأطفال نوَه رئيس المنطقة على أهمية دور معلمات رياض الأطفال في تشكيل وعي التلاميذ في أول خطوات السلم التعليمي، مشددا على ضرورة الإخلاص والاجتهاد في العمل لعظم المسؤولية التي تقع على عاتقهن، وأشار إلى أهمية انتقاء أفضل العناصر للتدريس لهذه الفئة العمرية.

واستهدفت ورشة العمل تعريف معلمات رياض الأطفال بمعاهد سوهاج الأزهرية بأنشطة حساب دعم النشاط الرياضي، في إطار الارتقاء بمنظومة العمل داخل الروضات، وقد حاضر في ورشة العمل الدكتور عبداللاه إبراهيم من توجيه التربية الرياضية.

وفي سياق متصل كان الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، قد استقبل بمكتبه بديوان عام المنطقة، اماندا جابريل، ممثلة المجلس الثقافي البريطاني خلال زيارتها التفقدية لعدد من المعاهد الأزهرية بمحافظة سوهاج.

وأوضحت "جابريل" لرئيس المنطقة أن النتائج التى لمستها في مستوى الطلاب والطالبات مبهرة مؤكدة أن تناقل أثر التدريب كان فعالاً بصورة واضحة، وقدمت وأسرة العمل من توجيه اللغة الإنجليزية والمدربين القائمين على تنفيذ البرنامج بمعاهد سوهاج الأزهرية الشكر لرئيس المنطقة على دعمه الدائم وتذليله العقبات التي تواجه فريق العمل مما أدى الى الوصول إلى هذه النتائج الملموسة.

وكانت ممثلة المجلس الثقافي البريطاني يرافقها الأستاذ محمد علوان المشرف على تنفيذ برنامج اللغة الإنجليزية (TEA) والأستاذة سماح عبد الرازق مدربة البرنامج قد تفقدت معاهد مجمع الإمام علي بن أبي طالب النموذجي للبنين والفتيات ورياض الأطفال، قدم تلاميذ رياض الأطفال عرضًا ترحيبيا بها ثم توجهت بعدها للمرحلة الثانوية واستمعت الى شرح المعلمين والمعلمات داخل الفصول، وفي ختام الزيارة أبدت سعادتها البالغة بمستوى المعلمين والطلاب