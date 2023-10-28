منتخب مصر للكاراتيه يحقق 6 ميداليات حتى الآن في بطولة العالم.. والوزير يهنئه

تواصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة هاتفيًا مع الكابتن محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي ، لتقديم التهنئة له بعدما حقق لاعبو المنتخب المصري ست ميداليات متنوعة حتى الآن في بطولة العالم للكاراتيه المقامة حاليًا في بودابست بالمجر.

وقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة للمنتخب المصري للكاراتيه، معبرًا عن سعادته الكبيرة بعد تحقيق هذا الإنجاز التاريخي والعديد من الميداليات في منافسات بطولة العالم، ورفع علم مصر عاليًا.

وأكد صبحي، على توفير كافة الاحتياجات الخاصة بالاتحادات الرياضية لدعم مشاركة الأبطال المصريين في جميع البطولات العالمية، مشيرًا إلى قيام الوزارة بتذليل كافة العقبات والصعوبات التي تواجههم.

على الجانب الآخر، توجه محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، بالشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة على دعمه المستمر والمتواصل للاعبين ومتابعته الدائمة للنتائج التي يحققها الاتحاد، مؤكدًا على أن اللاعبين سيبذلون قصارى جهدهم لتحقيق المزيد من الإنجازات والميداليات.

وقد حقق الميداليات الذهبية في بطولة العالم كلًا من الأبطال المصريين: “عبدالله ممدوح في منافسات كوميتيه فردي رجال وزن 75 كجم، ويوسف عماد في منافسات كوميتيه فردي رجال وزن -84 كجم“.

بينما توج البطل المصري طه طارق بالميدالية الفضية في منافسات كوميتيه وزن +84 كجم.

وحقق الميداليات البرونزية كلًا من: “نورسين علي بعد فوزها على بطلة تونس بنتيجة 6-2 في منافسات كوميتيه وزن -61 كجم، ومنة شعبان في منافسات فردي سيدات وزن +68 كجم، وريم سلامة بعد فوزها على بطلة الصين في منافسات كوميتيه وزن -50 كجم“.

بينما حقق اللاعب عمرو علاء المركز الخامس في منافسات كوميتيه وزن -60 كجم، وأيضا احتل كريم غالي المركز الخامس في منافسات الكاتا فردي رجال.

ويستكمل المنتخب المصري للكاراتيه للكبار، منافسات الجماعي والتي ستقام غدًا الأحد، بالإضافة إلى منافسات منتخب مصر لذوي الاحتياجات الخاصة.

على الجانب الآخر، حقق لاعبو المنتخب المصري للكاراتيه لذوي الاحتياجات الخاصة خمس ميداليات برونزية في بطولة العالم المقامة في المجر، وينافس اللاعبون على أربع ميداليات ذهبية.