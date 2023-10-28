مهم للأمهات.. معتز القيعي يكشف لـ"الوفد" 11 حيلة لتجنب زيادة الوزن خلال فترة الرضاعة

تدخل بعض الأمهات في نوبة اكتئاب بعد الولادة مباشرة، بسبب زيادة وزنهن بشكل مفاجئ نظرًا لظروف الحمل والرضاعة الطبيعية، الأمر الذي يرجع لأسباب عدة منها التغيرات الهرمونية والتي تختلف من أم لأخرى، واضطراب الغدة الدرقية، بالإضافة إلى قلة النوم.

نصائح للأمهات خلال فترة الرضاعة تُجنبهن زيادة الوزن

وفي هذا الصدد، يقدم د. معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية والرياضية لبوابة "الوفد" الإلكترونية، بعض النصائح المهمة للأمهات خلال فترة الرضاعة، التي تُجنبهن زيادة الوزن، وتساعدهن على إنقاصه بصورة صحية، والذي يكون عادًة من 6 إلى 8 أشهر بعد الولادة، من دون التأثير سلبيًا في صحة الأم أو الطفل أو لبن الأم.

نصائح للأمهات خلال فترة الرضاعة تُجنبهن زيادة الوزن

1- تقليل السعرات الحرارية المتناولة تدريجيًا.

2- ألا تتعدى كمية الدهون المتناولة يوميًا عن 25% من إجمالي السعرات اليومية، وتكون صحية وغير ضارة أو مهدرجة.

3- تناول 3 وجبات رئيسية ووجبتان خفيفتان يوميًا لتجنب الشعور بالجوع ولزيادة معدل الحرق.

نصائح للأمهات خلال فترة الرضاعة تُجنبهن زيادة الوزن

4- تناول 65 جرامًا من البروتين يوميًا لأنه يساعد على الشبع لفترة طويلة ويمنع فقدان الكتلة العضلية، ويفضل اختيار البروتينات قليلة الدسم مثل: اللحوم الحمراء والأسماك والحليب قليل الدسم والجبن القريش.

5- تناول الفواكه والخضراوات، وخاصة الجرجير؛ لأنه مدر طبيعي للبن، بالإضافة لاحتواء الفواكه والخضروات على قيمة غذائية عالية وفيتامينات ومعادن وسعرات حرارية قليلة.

6- تناول الأطعمة الغنية بالألياف، لأنها تساعد على الشبع لفترة طويلة، لذا أكثري من تناول الخضروات والفواكه واستبدلي الكربوهيدرات البسيطة بالمعقدة مثل: الشوفان والحبوب الكاملة.

نصائح للأمهات خلال فترة الرضاعة تُجنبهن زيادة الوزن

7- الالتزام بشرب كمية كافية من المياه، حيث أنها تساعد على الشعور بالشبع وتساعد على إدرار اللبن.

8- شُرب كمية مناسبة من الحليب يوميًا أنه يساعد على إدرار اللبن وإنقاص الوزن، ويُفضل اختيار الحليب قليل الدسم.

9- في حالة قلة إدرار لبن الأم يمكن الاستعانة بالأعشاب الخاصة بإدرار اللبن ومشروب الحليب لإدرار اللبن والمغات بشرط تحضيره بطريقة صحية بدون إضافة دهون أو إضافة القليل من الدهون المحسوبة من السعرات اليومية وعدم الانسياق خلف الخرافات الخاصة بضرورة تناول السكريات والحلاوة الطحينية لإدرار اللبن.

نصائح للأمهات خلال فترة الرضاعة تُجنبهن زيادة الوزن

10- ممارسة التمارين الرياضية، وضرورة بدء ممارستها في الوقت المناسب بعد التعافي من آلام الولادة، وتزيد مدة التعافي في حالة الولادة القيصرية والتي غالبًا ما تكون 3 أشهر، أما في حالة الولادة الطبيعية، فغالبًا ما تكون بعد شهر وأسبوع ولا بد أن تكون التمارين من خفيفة إلى متوسطة الشدة وتحت إشراف مدرب متخصص ويفضل البدء بالمشي.

11- الحصول على قسط كافي من الراحة والنوم لإنقاص الوزن، وألا يقل عن 6 إلى 8 ساعات يوميًا، حيث إن النوم لمدة 5 ساعات فقط يوميًا، قد يقلل من فرض إنقاص الوزن.