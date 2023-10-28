السبت 28 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

بطولة منطقة الشرقية للوشوكونغ فو تحت 16 سنة

فعاليات البطولة
فعاليات البطولة

نظمت منطقة الشرقية للوشوكونغ فو، بطولة المنطقة تحت ١٦ سنة بنادى الشرقية الرياضى بحضور اللواء ياسر أمان الله رئيس مجلس إدارة المنطقة وأعضاء مجلس الإدارة، والكابتن هانى فوزى اخصائى رياضى بالمديرية، واداريي الهيئات الشبابية والرياضية المشاركة بالشرقية.

أقيمت فعاليات البطولة فى تمام الساعه الواحده والنصف صباحا بمشاركة ٦٤ لاعب وعدد ٨ هيئات رياضية وشبابية على مستوى المحافظة بنادى الشرقية الرياضى.

وأشاد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، بالتنظيم الجيد للبطولة، وقدم التهنئة للاعبين الفائزين فى البطولة، ولرئيس مجلس إدارة منطقة الشرقية للووشوكونغ فو؛ على الجهد المبذول فى البطولة متمنيا دوام التوفيق فيما هو قادم.

الجريدة الورقية