بطولة منطقة الشرقية للوشوكونغ فو تحت 16 سنة

نظمت منطقة الشرقية للوشوكونغ فو، بطولة المنطقة تحت ١٦ سنة بنادى الشرقية الرياضى بحضور اللواء ياسر أمان الله رئيس مجلس إدارة المنطقة وأعضاء مجلس الإدارة، والكابتن هانى فوزى اخصائى رياضى بالمديرية، واداريي الهيئات الشبابية والرياضية المشاركة بالشرقية.

أقيمت فعاليات البطولة فى تمام الساعه الواحده والنصف صباحا بمشاركة ٦٤ لاعب وعدد ٨ هيئات رياضية وشبابية على مستوى المحافظة بنادى الشرقية الرياضى.

وأشاد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، بالتنظيم الجيد للبطولة، وقدم التهنئة للاعبين الفائزين فى البطولة، ولرئيس مجلس إدارة منطقة الشرقية للووشوكونغ فو؛ على الجهد المبذول فى البطولة متمنيا دوام التوفيق فيما هو قادم.