6 أطعمة فعالة لعلاج الإمساك في المنزل

على الرغم من أن الإمساك ليس حالة طبية، إلا أنه يمكن أن يكون له تأثير كبير على نوعية حياتك، وعادة ما يشعر أي شخص يعاني من الإمساك بعدم الراحة، وانتفاخ البطن مؤلم، والشد المؤلم أثناء حركات الأمعاء يمكن أن يساهم في تطور البواسير.

وإن استخدام المسهلات يمكن أن يساعد بشكل مؤقت، ولكن بعض المواد تتوقف عن العمل على المدى الطويل، وتعتاد الأمعاء على المواد، وتقول الطبيبة العامة إيرينا أندريفا لـ MedicForum: "العلاجات المنزلية تساعد في الحالات الحادة وعلى المدى الطويل.

أثبتت هذه العلاجات المنزلية فعاليتها في علاج الإمساك

الماء

في الصباح، بمجرد الاستيقاظ، اشرب كوبًا من الماء الدافئ المحلى بملعقة صغيرة من العسل، والسائل الدافئ والعسل يحفزان حركة الأمعاء وقد يسببان الرغبة في التبرز، ويعمل الماء البارد بشكل أفضل، لكن الأشخاص الذين يعانون من معدة حساسة لا يتحملونه جيدًا وقد يعانون من تقلصات في المعدة.

الزيت

قبل الإفطار، تناول ملعقة كبيرة من الزيت النباتي عالي الجودة، مثل الزيتون أو بذور الكتان أو القنب، ويجعل الزيت البراز الصلب أكثر زلقًا.

العصير

في الصباح، اشرب كوبًا من عصير البرقوق المجفف، ويفضل أن يكون غائمًا وعضويًا بشكل طبيعي، ويمكنك تحضير العصير بنفسك: في المساء، ضعي القليل من البرقوق في كوب من الماء واتركيه طوال الليل، في صباح اليوم التالي، اشرب ماء البرقوق وامضغ البرقوق جيدًا، أو اهرس قرصًا مختلطًا واستمتع بعصير بنكهة القليل من الزنجبيل الطازج.

الزبادي

تناول الزبادي الطبيعي مع الشوفان في وجبة الإفطار. الزبادي هو بروبيوتيك يغذي النباتات المعوية ويضمن وظيفة الأمعاء الجيدة. الزبادي والبروبيوتيك الأخرى التي تحتوي على البيفيدوبكتريا مفيدة بشكل خاص.

التفاح والكمثرى

في الصباح، تناول هريس التفاح والكمثرى، ويحتوي كلا النوعين من الفاكهة على ألياف خاصة، والتي في هذا الشكل يتم هضمها بسهولة، وتملأ وتحفز الأمعاء.