عبدة يحيي على رأس قائمة غزل المحلة لمباراة أسوان في دوري المحترفين
أعلن خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة ، عن قائمة الفريق التي تخوض مباراة أسوان في المباراة المرتقبة مساء غد الأحد في المباراة المرتقبة على ستاد أسوان ضمن منافسات الجولة الـ6 في الدوري المصري للمحترفين .
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قائمة غزل المحلة الرسمية لمباراة أسوان
- عمرو شعبان
- محمود الحضري
- الجزار
- حجازي
- جابر
- عبده يحيي
- أحمد مجدي
- أبو الحمد
- الإخمييمي
- غالي
- محمود علاء
- أسامه خليل
- أحمد حجي
- بودي
- مارو
- عموري
- محمود مسعد
- أحمد طارق
- شيكو محارب
- مجدي صبري
- عمرو مصطفي
- تشارلز باسي.
موعد مباراة أسوان و غزل المحلة في دوري المحترفين
تبدأ مباراة أسوان غزل المحلة و أسوان مساء غد الخميس الموافق 28 من شهر اكتوبر 2023 ، في تمام الساعة 2.30 مساء بتوقيت القاهرة ، بجانب 3.30 بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و4.30 مساء بتوقيت الإمارات .
القنوات الناقلة لمباراة أسوان و غزل المحلة في دوري المحترفين
تذاع المباراة على قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للمباراة وبطولة دوري المحترفين .