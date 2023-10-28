عبدة يحيي على رأس قائمة غزل المحلة لمباراة أسوان في دوري المحترفين

أعلن خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة ، عن قائمة الفريق التي تخوض مباراة أسوان في المباراة المرتقبة مساء غد الأحد في المباراة المرتقبة على ستاد أسوان ضمن منافسات الجولة الـ6 في الدوري المصري للمحترفين .

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قائمة غزل المحلة الرسمية لمباراة أسوان

عمرو شعبان

محمود الحضري

الجزار

حجازي

جابر

عبده يحيي

أحمد مجدي

أبو الحمد

الإخمييمي

غالي

محمود علاء

أسامه خليل

أحمد حجي

بودي

مارو

عموري

محمود مسعد

أحمد طارق

شيكو محارب

مجدي صبري

عمرو مصطفي

تشارلز باسي.

موعد مباراة أسوان و غزل المحلة في دوري المحترفين

تبدأ مباراة أسوان غزل المحلة و أسوان مساء غد الخميس الموافق 28 من شهر اكتوبر 2023 ، في تمام الساعة 2.30 مساء بتوقيت القاهرة ، بجانب 3.30 بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و4.30 مساء بتوقيت الإمارات .

القنوات الناقلة لمباراة أسوان و غزل المحلة في دوري المحترفين

تذاع المباراة على قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للمباراة وبطولة دوري المحترفين .