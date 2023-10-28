أبرز أنشطة الأنبا يوأنس في أسيوط.. الليلة

يعقد نيافة الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وتوابعها، اليوم السبت، فعاليات العشية والتسبحة بمقر كاتدرائية الشهيد مارجرجس، ذلك بدءًا من تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

تفاصيل لقاء الأنبا يوأنس في أسيوط

يتخلل اقامة الطقوس الأرثوذكسية المتمثلة في رفع البخور وتقديم الحمل وتلاوة مزامير من الكتاب المقدس، ذلك بمشاركة خورس الشمامسة والآباء الكهنة ثم تبدأ فعاليات العظة الروحية بالإجتماع الاسبوعي، يليها التسبحة ومن المقرر أن يختتم في تمام الساعة. التاسعة مساءً.

ترأس أسقف الأقباط بأسيوط، صباح اليوم النشاط الروحي والقداس الإلهي بكاتدرائية رئيس الملائكة، وسط حضور وتوافد أبناء الكنيسة القبطية بالقطاع.

مناسبات عاشتها الكنيسة القبطية

فاضت الكنائس القبطية الأرثوذكسية بمناسبات متعددة تشهدها طوال العام وتعيد احياء ذكرى تحمل معاني وأحداث خالدة إلى أبد الدهر لا تنتهي بمرور الزمن بل تزداد خصوصية روحية تتوارثها الأجيال، وشهدت جنابات الكنائس خلال الفترة الماضية، عدة بمناسبة"عيد الصليب المجيد" الذي استغرق 3 أيام متواصلة، وأقام الأقباط القداسات بالطقس الفرايحي، وتعيد هذه المناسبة ذكرى العثور على الصلب بجبل الجلجلة، وبعدها اختفى ولم يجد له أثار باقية رغم محاولات البحث المستميته للعثور على الصليب المقدس.



سجلت المراجع التاريخية المسيحية ما مر به القديسين في كثير من الأحداث والمواقف التي تعيد تحرص الكنيسة على ترسيخها لدى الأقباط بمختلف اجيالها وأعادت هذه المراجع السبب في صعوبة العثور الصليب إلى الرومان الذين طموره بالرمال وشيدوا معبدًا لهم، حتى جاء عام 326ميلادي.



سخرت القديسة هيلانة جنودها من أجل البحث عن خشبة الصليب المقدسة، وعلمت أنه مدفون بعيدًا حيث الموقع الذي خصصة الإمبراطور أدريانوس لبناء معبد " فينوس" ، وأمرت الملكة هيلانة بالبحث عنه فأرسلت جنودها وتم العثور على 3 صلبان تمكنوا حينها من معرفة أيهمها الصلب الذي صلب عليه السيد المسيح من خلال معجزة الشفاء الشهيرة التي اقترحها البابا مكاريوس للتفرقه بين الصلبان التي تم العثور عليها وتحديد أيمها المنشود الذي احتضن آلام السيد المسيح.