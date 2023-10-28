تأجيل محاكمة 111 متهماً في "طلائع حسم ولواء الثورة"

أجلت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، والمُنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، مُحاكمة المتهمين بقضيه طلائع حسم ولواء الثورة والبالغ عددهم 111 متهم لجلسة 25 نوفمبر.

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صدر القرار برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وحسـام الـدين فتحي أمـين وسكرتارية سامح شعبان.

ويُواجه المُتهمون في القضية رقم 31947 لسنة 2022 جنايات المرج، المقيدة برقم 4359 لسنة 2022 كلي شرق القاهرة، والمقيدة برقم 760 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا، ورقم 358 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا تهمة تأسيس جماعة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل الإجتماعي، وحيازة الأسلحة النارية في غير المصرح باستخدامها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.