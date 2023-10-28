رئيس مركز قوص يجرى جولة تفقدية لموقع مصنع المعالجة الميكانيكية

أجرى الدكتور قدري الشعيني رئيس المركز وأعضاء البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، زيارة تفقدية لموقعي مصنع المعالجة الميكانيكية البيولوجية لتدوير المخلفات، وكذا للموقع المخصص لإنشاء مدفن صحي بالمدينة، حيث شهدا اعمال التسوية والتمهيد التي يجري تنفيذها بمحيط مصنع التدوير.

وأشار الدكتور قدري، خلال زيارته إلي أن القيادات التنفيذية بالمحافظة تسعى الي بناء منظومة جديدة متكاملة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة بالتنسيق مع كافة الشركاء.

لافتا الي ان الوحدة تسعي الي تقديم كافة اوجه الدعمة اللازمة لشركات المنفذة للمشروع لانه يسعي الي إحداث تغيرات حقيقية في مستوى النظافة يشعر به المواطن علي أرض الواقع.