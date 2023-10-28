سعر الدينار الكويتي خلال تعاملات اليوم السبت في ماكينات الـATM

سعر الدينار الكويتي.. سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنية المصري خلال تعاملات اليوم السبتف ي البنوك المصرية وماكينات الـATM، استقراره، ليسجل متوسط سعر العملة الكويتية في السوق الرسمية إلى 99.66 جنيها للشراء، و100.00 جنبها للبيع، وفق ما أعلنه موقع البنك المركزي المصري.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الدينار الكويتي خلال تعاملات اليوم السبت في البنوك المصرية، وماكينات الـATM، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية

الدينار الكويتي

سجل الدينار الكويتي في البنك الاهلى، سعر 98.78 جنيها للشراء مقابل 99.80 للبيع.

وفي بنك cibيكون السعر 97.30 جنيها للشراء مقابل 100.12 جنيه للبيع.

وفى بنك مصر سجل 99.45 جنيها للشراء وسجل 99.80 جنيها للبيع .

وفى بنك الاسكندرية سجل سعر 96.43 جنيها للشراء مقابل 100.12 جنيها للبيع.

وفى بنك القاهرة سجل الدينار الكويتي سعر 99.43 جنيها للشراء، مقابل 100.12 جنيها للبيع.

أسعار العملات الأجنبية في الكويت اليوم

سجل سعر صرف الدينار الكويتي في الاسواق وفق آخر تحديث من بنك الكويت المركزي:

سعر صرف دولار أمريكي 309.050 فلس للوحدة.

سعر صرف يورو 325.940 فلس للوحدة.

سعر صرف الحنيه الاسترليني 373.379 فلس للوحدة.

سعر صرف الفرنك السويسري 344.154 فلس للوحدة.

سعر صرف الين اليابانى 2.0549 فلس لكل وحدة.

سعر صرف الريال السعودي 82.413 فلس للوحدة.

سعر صرف درهم اماراتي 84.153 فلس للوحدة.

سعر صرف الدينار البحريني 821.764 فلس للوحدة.

سعر صرف ريال عماني 803.771 فلس للوحدة.

سعر صرف ريال قطري 84.904 فلس للوحدة.