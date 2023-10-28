الغلق الفوري لمركز طبى ومعمل تحاليل وضبط أدوية منتهية الصلاحية بالشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الصحية والعيادات الطبية الخاصة ومعامل التحاليل بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، لإحكام الرقابة عليها، والتأكد من تطبيق الإشتراطات الصحية بها وشروط الترخيص ومعايير الجودة، فضلاً عن التخلص الآمن من النفايات وكذلك مراجعة صلاحية الأدوية ومصادر المستلزمات الطبية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين دون تهاون أو تقصير وتنفيذ الغلق الإداري للمنشأت الطبية المخالفة لشروط الترخيص حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين .

وفي سياق متصل أوضح المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام، أنه تم التنسيق مع مديرية الشئون الصحية والسلامة والصحة المهنية وجهاز حماية المستهلك والرقابة التجارية بمديرية التموين وهيئة سلامة الدواء بالشرقية للتفيش على 10 مستشفيات ومراكز طبية و3 معامل تحاليل بنطاق مدينة الزقازيق، وأسفر التفتيش على الغلق الفوري لمركز طبى يعمل بدون تراخيص وغلق معمل تحاليل لعدم توافر الإشتراطات البيئية والصحية وتحرير خمس محاضر جنح لخمس مستشفيات لوجود مخالفات بها.

وأشار مدير إدارة شؤون البيئة أن المخالفات التي رصدتها الحملة في المنشآت التي تم التفتيش عليها تتمثل في "وجود ادوية منتهية الصلاحية – وجود مستلزمات طبية مجهولة المصدر –وجود تسريب في المخالفات الطبية الخطرة وعدم فصلها ببقية المخالفات وعدم التخلص الأمن منها – إدارة مركز طبى لإنقاص الوزن وعلاج الأمراض الجلدية بدون ترخيص – عدم توافر الإشتراطات البيئية والصحية ومكافحة العدوى" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحويل المخالفين للنيابة العامة.

وتم تحرير محاضر ضدهم وجاءت علي النحو التالي:

• تحرير محضر جنحة لمركز عيون بمدينة الزقازيق رقم (11273) جنح قسم ثان الزقازيق لسنة 2023.

• تحرير محضر جنحة لمركز عيون بمدينة الزقازيق رقم (10563) جنح قسم ثان الزقازيق لسنة 2023.

• تحرير محضر جنحة لمستشفى خاص بمدينة الزقازيق رقم (12807) جنح قسم ثان الزقازيق لسنة 2023.

• تحرير محضر جنحة لمستشفى خاص بمدينة الزقازيق رقم (7274) جنح قسم أول الزقازيق لسنة 2023.

• تحرير محضر جنحة لمعمل تحاليل بمدينة الزقازيق رقم (7467) جنح قسم ثان الزقازيق لسنة 2023.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أكد أن الدولة تسعى جاهدة لتعظيم الاستفادة الاقتصادية للمخلفات الزراعية باستخدام مختلف الآليات من توعية ودعم مشروعات تجميع وتدوير قش الأرز وتحويله لأعلاف وسماد عضوي، وذلك كنوع من المساعدة للفلاح في ظل الارتفاع الملحوظ لأسعار الأعلاف مشيراً إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد بالمحافظة خلال الفترة من أول أغسطس وحتى نهاية نوفمبر 2023، تزامناً مع بدء موسم حصاد الأرز لمواجهة ظاهرة حرق قش الأرز، والاتجاه لتنفيذ منظومة التخلص الآمن والتعامل السليم مع المخلفات الزراعية.

وفى سياق متصل أوضح الدكتور مجدي الحصري رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالشرقية والإسماعيلية، أن غرفة العمليات الفرعية التابعة لوزارة البيئة قامت بالتنسيق مع مديرية الزراعة والحماية المدنية لمعاينة وفتح 75 موقعاً لتجميع قش الأرز مطابق لاشتراطات الحماية المدنية بمراكز ومدن المحافظة، فضلاً عن تأجير عدد من المعدات (مكبس - جرار- لمامة - فرامة) والمملوكة لوزارة البيئة لمتعهدي جمع المخلفات الزراعية، وذلك بإيجار رمزى دعمًا من وزارة البيئة، منوهاً أنه تم تجميع نحو 60 ألف طن قش أرز للاستفادة منها حتى الآن.كما أوضح "الحصرى" أن فريق عمل غرفة عمليات جهاز شؤون البيئة قام بتحرير 102 محضر لمزارعين قاموا بحرق مخلفات زراعية بنطاق بمراكز "أبو حماد - بلبيس - كفر صقر - أولاد صقر - الزقازيق" طبقاً لنص المادة رقم 20 من قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 (يحظر الحرق المكشوف للمخلفات وذلك لما ينتج عنه من انبعاثات ضارة بالبيئة بالمخالفة للمعايير والاشتراطات البيئية الواردة بقانون تنظيم إدارة المخالفات، وكذا نص المادة رقم (70) من القانون المذكور تنص على أن (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المادة (20 ) من هذا القانون.

ويناشد محافظ الشرقية جموع المزارعين بعدم الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية (قش الأرز وحطب الذرة ) والاستفادة منها بتدويرها أو بيعها أو استخدامها كعلف حيوانى بدلاً من حرقه ولعدم التعرض للمساءلة القانونية والغرامة والحبس.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أكد حظر حرق المخلفات الزراعية نهائياً ومواجهة نوبات تلوث الهواء وحظر تشغيل مكامير الفحم والمسابك والفواخير ومصانع الطوب الطفلى والمصانع غير المرخصة وتشديد الرقابة على المقالب العمومية وعوادم السيارات.

وأشار الدكتور مجدى الحصرى مدير عام فرع جهاز شئون البيئة الإقليمى بالشرقية والإسماعيلية، أنه تنفيذا لقرار محافظ الشرقية رقم 8155 لسنة 2023 ونص المادة الثالثة فيه بحظر تشغيل المكامير والفواخير نهائيا خلال الفترة من 1 - 8 - 2023 وحتى 30 - 11- 2023، تم تشكيل لجنة من جهاز شئون البيئة بمحافظة الشرقية ومجلس مدينة بلبيس والوحدة المحلية بالزوامل للتفتيش على عدد (54) مكمورة فحم على طريق الزوامل بمركز بلبيس للتأكد من توقفها عن العمل، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد (2) مكمورة تقوم بالحرق، فتم الاستعانة بالحماية المدنية لإطفائهما وتم إزالتهما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أصحاب المكامير المخالفة.

كما تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الجهود المبذولة من جهاز حماية المستهلك بالشرقية لتدعيم وحماية حقوق المواطنين ومواجهة الممارسات الاحتكارية بالأسواق وضبط السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي من خلال شن الحملات المستمرة على الأسواق لضبط كل المخالفات التي قد تضر بحقوق ومصلحة المواطن.

ويأتي ذلك بناء على تعليمات المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، بتفعيل المنظومة الرقابية لضبط الأسواق والحفاظ على حقوق المواطنين الاستهلاكية، والتصدي لكل صور الغش والاستغلال من خلال تفعيل مواد قانون حماية المستهلك رقم (181) لسنة 2018.