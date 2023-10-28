المخرج أحمد السيد: ملتقى أهل مصر للمحافظات الحدودية يبعث برسالة سلام إلى أطفال فلسطين

ملتقى عربي دولي فى عام 2024







أكد المخرج أحمد السيد، عضو اللجنة العليا المشرفة على مشروع أهل مصر أن ملتقى أهل مصر لأطفال المحافظات الحدودية يبعث برسالة سلام إلى أطفال فلسطين، مطالباً إياهم بألا ينساقوا وراء الشائعات، والسوشيال ميديا.

وأشار إلى أن مشروع "أهل مصر" أطلقته الهيئة العامة لقصور الثقافة عام ٢٠١٨ تحت شعار "يهمنا الإنسان"، برعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة وبرئاسة المحاسب عمرو البسيوني، موضحاً أن المشروع يستهدف ٣ فئات وهي: الأطفال والشباب والمرأة من أجل رفع الوعي لدى للأسرة المصرية والحفاظ على الهوية الثقافية

وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن من خلال التوعية بتاريخه وتراثه وثقافاته وفنونه.

جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات ملتقى أطفال أهل مصر للمحافظات الحدودية ببورسعيد.

وأشار إلى أن مضمون الرسالة.. من أطفال أهل مصر إلى أطفال فلسطين .. فلسطين حرة.. خليكم واقفين احنا معاكم وحقكم انكم تبقوا أحرار.. وأوضح أن فلسطين ستبقى حرة بهم .

واضاف أن المشروع يستهدف السن من 11 إلى 15 سنة، أى السن التي يبدأ فيه يكون شخصية ويقدر يتحكم ويكون مسؤول عن نفسه، دون أن يكون مع ولى الأمر، ويقدر يستوعب المعلومات الأساسية، ثم يقوم بمتابعة الموهوبين منهم.

وأضاف أن فكرة الدمج بين الثقافات المختلفة من المحافظات مفيد جداً للتعريف بالتراث والثقافة المحلية، وللحفاظ على الهوية الثقافية، وأيضًا الخروج بأفكار خارج الصندوق، فالأولاد يتعلمون حرفاً يدوية أو يشاركون فى ورش فنية وابداعية، وعندما يرجعون إلى محافظاتهم يشعرون بأن مصر تُفكر فيهم، ثم ينقلون ما عاشوه وشاهدوه إلى أطفال آخرين.

وأوضح أن فكرة الدمج تُرسخ لدى الأطفال أنه رغم وسائل التواصل والتكنولوجيا الموجودة إلا أن الملتقيات يُمكن أن تقرب لنا المسافات البعيدة، لكن هو فقط يحتاج إلى أدوات الربط، فنحن نقول له تعالى وهى دى مصر الجميلة، والمهم هو أن أكبر عدد من الأولاد يحصل على فرصة مجانية لمدة اسبوع، فيقابل نظراءه الآخرين، ويمكن يتعلم حرفة يدوية، كما يمكن أن يفكر بشكل مختلف، ويصنع أشياء فنية مفيدة وجميلة، فالحاجات دى بالنسبة للطفل، أما بالنسبة للمرأة فلها متابعة خاصة، وبالنسبة للشباب، فإلى حد ما نربطهم بسوق العمل.

ملتقى عربى

وكشف السيد، فى حديثه مع "الوفد" عن إحدى خطط 2024، إذ سيتم عمل ملتقى عربي دولي، لينتقل المشروع من فكرة المحافظات الحدودية داخلياً إلى خارج البلاد ليكون من البلدان العربية وشمال أفريقيا.



يُذكر فعاليات الأسبوع الـ27 لأطفال المحافظات الحدودية بدأت ضمن مشروع أهل مصر المنعقد بمحافظة بورسعيد، بحضور المخرج المسرحي أحمد السيد، عضو اللجنة العليا المشرفة على المشروع ولاميس الشرنوبي المشرف التنفيذي، و200 طفل من المحافظات الحدودية، والمشرفين والإعلاميين.

مشروع أهل مصر

مشروع أهل مصر أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة، المقدم لأبناء المحافظات الحدودية الستة شمال سيناء وجنوب سيناء وأسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر ومطروح، ويهدف للحفاظ على الهوية الثقافية، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن من خلال التوعية بتاريخه وتراثه وثقافاته وفنونه.

تضم اللجنة العليا للمشروع المخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، وينظم فعاليات الأسبوع الثقافي الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وبالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة بورسعيد برئاسة د. چيهان الملكي.