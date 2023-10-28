كلوب يكشف مدى تطور محمد صلاح  مع ليفربول

كشف يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي،عن مدى التطور الذي وصل إليه الدولي المصري محمد صلاح مع الريدز خلال الفترة الماضية.



واستطاع صلاح أن يقود ليفربول للفوز على تولوز بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات بطولة الدوري الأوروبي لهذا الموسم 2023/2024.



تصريحات كلوب

علق كلوب على التطور الذي أصبح عليه محمد صلاح خلال الفترة الحالية، حيث قال: "بكل تأكيد، مو الصغير كان سريعًا للغاية، فمنذ اليوم الأول معنا كان يتوجب عليه القيام بأمور مختلفة، لكنه تأقلم بصورة سريعة مع زملاؤه".

وأضاف: "خلال هذه الفترة كان فيرمينو هو صانع الألعاب، لم نكن بحاجة لتراجع أثنين من اللاعبين، وذلك من أجل تواجد أكبر قدر من اللاعبين في منطقة الجزاء وتسجيل الأهداف".

وأردف: "في الوقت الحالي، الأمر أصبح مختلفًا، خاصة مع لعب داروين نونيز، لذا تغير مركز صلاح، فهو لاعب يتسم بالذكاء والتأقلم مع العديد من الأمور المختلفة".

وتابع: "صلاح تطور بشدة منذ وصوله، وهو لاعب من الطراز العالمي في جميع السمات".

وأكمل: "مو أصبح رجلًا ناضجًا خارج الملعب، لكنه لا يزال صغيرًا كلاعب، في حالة إن قمنا بفحصه سنجد عمره ربما 19 أو 20 عامًا كونه يحافظ على نفسه في شكل جيد دائمًا".

وأختتم كلوب تصريحاته: "محمد صلاح لديه قدرة استعابية رائعة للمساحات، ويعرف كيف يتفاعل الخصم معه، وحتى عندما لا يسجل، يبقى مصدرًا للتهديد وهذا أمر مهم".