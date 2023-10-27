كلوب يُشيد بمستويات محمد صلاح مع ليفربول

وجه الألماني يورجن كلوب، المدير الفتي لليفربول الإنجليزي، إشادة كبيرة للدولي المصري محمد صلاح، بعد المستويات القوية التي قدمها خلال الفترة الماضية.



ونجح صلاح في قيادة الريدز للفوز على تولوز بخماسية مقابل هدف واحد، ضمن منافسات بطولة "اليورباليج".

كلوب يدعم محمد صلاح

علق كلوب، على تحطيم محمد صلاح الرقم القياسي كأفضل هداف من لاعبي البريميرليج، خلال مواجهة تولوز، حيث قال خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة نوتينجهام فورست، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز: "بالتأكيد، صلاح يستمتع مع المجموعة وهذا واضحًا".

وتابع: "عند مشاهدته على مقاعد البدلاء، تشعر بإنه يريد المشاركة بشكل دائم، لكنه يستمتع بمشاهدة زملائه أيضًا ومن ثم شارك وسجل".

وأكمل: "بالطبع انا سعيد من أجله، فهو يتطور بشكل كبير مع الدور الذي يلعبه معنا".

وأوضح: "مو ما زال لديه الكثير ليقدمه في كرة القدم بشكل عام، كما أنه يحافظ على وجوده في أعلى مستوى، من الجيد أن يستمتع بذلك".

وشدد كلوب على أن صلاح نجح في تسجسل هدفًا رائعًا، حيث أعترف بإنه لم يكن يعلم بالرقم القياسي الذي حطمه.

وعلق على الأمر، فقال كلوب: "من الممكن أن يكون السبب هو تحطيمه أرقامًا قياسية أخرى إذا كنت على علم بذلك، ربما أبعدته عن فرصة تحطيم رقم، لكن ذلك لم يكن متعمدًا، هو لاعب جيد ونقدره. الجميع سيقدره بصورة أكبر بعد مسيرته حينها سيقولون شاهدنا شيئًا خاصًا للغاية".