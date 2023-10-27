الوداد والترجي.. صدام جديد بعد فضيحة “الفار” في نهائي أفريقيا 2019

يتجدد اللقاء بين الوداد المغربي والترجي التونسي، في مواجهة تحمل ذكريات مؤسفة في آخر صدام بينهما بنهائي دوري أبطال أفريقيا لنسخة 2019.

ويتقابل الوداد والترجي في نصف نهائي الدوري الأفريقي، في مواجهة من العيار حيث يعد الفريقين من المرشحين لحصد اللقب القاري.

وتحمل مباراة الوداد والترجي ذكريات سيئة بعدما ألغيت المباراة بعد اعتراض الوداد على الطاقم التحكيمي بسبب تقنية الفيديو.

الأزمة اندلعت بعدما ألغى الحكم الجامبي بكاري جاساما هدفا لصالح الوداد بداعي التسلل، لكن الفريق المغربي أصر على مراجعة الحكم لتقنية الفيديو “الفار”، وهو ما رفضه الحكم ليتضح فيما بعد بتعطل تقنية الفيديو لتتوقف المباراة لأكثر من ساعة ولم تنجح محاولات أعضاء الاتحاد الأفريقي في احتواء الأزمة ما دفع بكاري جاساما لإنهاء المباراة لصالح الترجي بهدف.

لم تنته الأزمة بمنح الترجي التونسي اللقب، إذ صعّد الوداد الأمر إلى الفيفا مؤكدًا على تعرضه لظلم واضح في النهائي وطالب بإعادة نهائي أفريقيا ولكن لم يحصل على مراده ليتبقى الأزمة خالدة في أذهان جماهير الوداد المغربي.

ويستضيف الوداد نظيره الترجي، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء المغربية، يوم الأحد المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري السوبر الأفريقي، على أن تقام مباراة العودة، يوم الأربعاء، على استاد حماد العقبي في مدينة رادس التونسية.